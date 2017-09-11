İbb Yaz İzci Kampı Sona Erdi

Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerinden yaklaşık 200 bin gence izcilik hizmeti veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 2017 Yaz İzci Kampı sona erdi.



İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Türkiye İzcilik Federasyonu iş birliğinde 3 Temmuz'da başlayan Yaz İzci Kampı, kampın son akşamında yakılan kamp ateşi eşliğinde, izcilerin birbirinden renkli gösterileriyle sona erdi. İzciler, kampın son akşamında yakılan kamp ateşinin başında şiirler okuyup, şarkılar söyleyip, hazırladıkları özel gösterileri sahneleyerek 2,5 aylık yaz kampını tamamladılar.



Beykoz Kent Ormanı'nda yer alan izci kampı, bu yıl da İstanbul ve Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen yaklaşık 10 bin gence ev sahipliği yaptı. Gençlerin izcilikle tanışmalarını sağlayan kampa yalnızca Türkiye'den değil Katar, Mısır, Ürdün, Cezayir, Filistin, Suriye, Ukrayna, Sırbistan, Bosna Hersek, Makedonya, Bulgaristan, İngiltere ve Amerika gibi dünyanın birçok ülkesinden gelen izciler de katıldı.



-Eğitim ve eğlenceli etkinlikler bir arada



On-on beş yaş arası öğrencilerin kabul edildiği izcilik kampında, her hafta bin öğrenci temel ve ileri seviye izcilik, telsiz ve haberleşme, ilk yardım, trafik, çevre ve orman, itfaiye-yangın, yüzme, okçuluk, resim, müzik, tiyatro, binicilik ve hayvan bakımı gibi pek çok konuda etkinliklere katıldı.