İBB WİFİ, "Dünya wifi günü"ne özel sınırsız ve ücretsiz olacak İBB WiFi, 20 Haziran Cumartesi kutlanacak olan "Dünya WiFi Günü" kapsamında, sınırsız ve ücretsiz olacak. İBB WiFi, normalde de kullanıcılara aylık 30 GB interneti ücretsiz sunuyor.

İBB, internete daha fazla insanın ulaşabilmesi ve internet yoluyla insanlar arası bağlantıların güçlendirilmesi amacıyla kutlanan "Dünya WiFi Günü" kapsamında, kullanıcılara, kotasız internet sunacak. İBB iştiraki İSTTELKOM tarafından sağlanan İBB WiFi hizmetinden, vatandaşlar, 20 Haziran 2020 Cumartesi günü boyunca ücretsiz ve sınırsız faydalanabilecek.

Dünya WiFi Günü

"Dünya WiFi Günü", her yıl dünya çapında WiFi teknolojisinin şehirleri ve toplulukları bir araya getirmedeki gücünü hatırlatmak için Wireless Broadband Alliance (WBA) tarafından organize ediliyor.

Hızlı ve Güvenli İBB WiFi

"Dünya WiFi Günü" kapsamında sınırsız sunulacak olana İBB WiFi hizmeti, diğer günlerde de İstanbullulara aylık 30 GB ücretsiz internet hizmeti sunuyor. İBB WiFi noktalarında, kullanıcılara, günlük 2 megabit hız ve 1 Gigabayt kota ile hizmet veriliyor.

İstanbul geneli tüm kamusal alanlarda yaygınlaştırma çalışmaları devam edilen İBB WiFi, hizmetinden, aylık ortalama 200 terabayt download ve 30 terabayt upload kullanımı yapılıyor. Halihazırda 3,8 Milyon aboneye 3 bin 647 lokasyonda hizmet veren İBB WiFi'nin, planlamaları yapılan yeni eklenecek noktalarla daha da yaygınlaştırılması hedefleniyor. İBB WiFi, yabancı ülke vatandaşları kullanımında ilk sıraları Rusya, Almanya, İran ve İngiltere oluştururken en çok bağlanılan lokasyonları, Beyoğlu İstiklal Caddesi, Sultanahmet, Kadıköy, Eminönü Meydanı ile Taksim Atatürk Kütüphanesi oluşturuyor.

İBB WiFi Nasıl Kullanılır?

Ücretsiz internet hizmetinden yararlanabilmek için kullanıcıların akıllı telefon, tablet veya dizüstü bilgisayar ile internet noktalarından İBB WiFi kablosuz ağına bağlanmaları yeterli.

Kaynak: Bültenler