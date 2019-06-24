İBB'nin ikinci adamı kim olacak?

23 Haziran'da yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre CHPİstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu kazandı. Bu hafta mazbatayı alarak göreve başlaması beklenen İmamoğlu'nun genel sekreterliğe Tüpraş'ın eski CEO'su Yavuz Erkut'u getireceği öne sürüldü.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "Müneccim olmaya gerek yok" gerek dün yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine değindi.

"SORUMLULUK ÇOK AĞIR"

"Ekrem İmamoğlu kendisinin bile ummadığı kadar büyük bir sorumluluğun altında şu anda." diyen Altay'lının yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Öncelikle görevi hayırlı uğurlu olsun. Anasının ak sütü gibi helaldir. Ama dediğim gibi sorumluluk çok ağır. Türkiye'de ya yeni bir siyasetin başlangıcını yapacak ya da bir siyaseti yeniden Türkiye halkından uzaklaştıracak. Tarafsız, adil, hukuka saygılı, yolsuzluğa bulaşmamış, temiz bir "Kent hizmetkarı" olursa partisinin ve kendisinin önünü açar, Türkiye'yi yeni bir yere taşır 2023'te yepyeni bir hikaye yazar veya yazılmasına vesile olur. Çuvallar ise Türkiye'nin geleceğine ilişkin bambaşka bir yolun açılmasına neden olur"

"TÜPRAŞ'IN ESKİ CEO'SUNU GETİRECEKMİŞ"

İBB Genel Sekreterliği ile ilgili bir iddiayı gündeme getiren Altaylı, "Duyduğum kadarı ile Belediye'deki en önemli görev olan genel sekreterliğe, Tüpraş'ın eski CEO'sunu getirecekmiş. Bana doğru bir tercih gibi görünüyor. En azından mantık olarak." ifadelerini kullandı.