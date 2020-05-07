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İBB'nin başlattığı Askıda Fatura uygulamasına siber saldırı gerçekleşti

07.05.2020 10:23 | Son Güncelleme: 07.05.2020 10:33

İBB Sözcüsü Murat Ongun, Askıda Fatura uygulamasının ödeme sistemine yurt dışı kaynaklı siber saldırı gerçekleştiğini duyurdu ve ''Yurt dışı erişime kapatmak zorunda kaldık'' dedi. Öte yandan uygulama kapsamında şu ana kadar toplam bedeli 5 milyon lirayı aşan 41 bin 883 fatura ödendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından başlatılan Askıda Fatura uygulamasının ödeme sistemine yurt dışı kaynaklı bir siber saldırı gerçekleşti.

İBB Sözcüsü Murat Ongun,Twitter hesabından yaptığı açıklamada saldırının ardından sitenin yurt dışı erişime kapatıldğını duyurdu.

İBB'nin başlattığı Askıda Fatura uygulamasına siber saldırı gerçekleşti

BEDELİ 5 MİLYONU BULAN FATURA ÖDENDİ

Ongun, kampanyaya dair son verileri de paylaştı. Buna göre toplam bedeli 5 milyon 27 bin 92 lira olan 41 bin 883 fatura ödendi.

ASKIDA FATURA NEDİR?

Ekrem İmamoğlu Askıda Fatura uygulamasını, "Kampanyanın özü şu: İBB tarafından ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilmiş aileler, İBB'nin internet sitesine giriş yapacak. Karşısına çıkacak olan, 'askıda fatura' uygulamasına tıklayacak; İBB kuruluşları olan İSKİ ve İGDAŞ'a ait su ve doğal gaz faturalarının bilgisini buraya yazacak. Fatura ödeyerek hayır yapmak isteyen hemşehrilerimiz de su için farklı fiyat aralığında, gaz için farklı fiyat aralığında fatura ödeme tercihinde bulunabilecek. Kampanya ile ilgili tüm ayrıntılara, ibb.gov.tr'ye girerek askıda fatura uygulamamızda görebilirsiniz. Mübarek Ramazan ayında, ihtiyaç sahibi olduğu kanıtlanmış ailelerin su ya da doğal gaz faturasını ödemek isteyen hayırsever vatandaşlarımızı, kampanyamıza güçlü bir desteğe davet ediyoruz. Su ya da gaz faturasını ödeyemediği için gelecek günleri kendine dert eden vatandaşlarımıza hep birlikte sahip çıkalım. Bu zor günlerde kimseyi geride bırakmayalım" sözleriyle açıklamıştı.

İBB'nin başlattığı Askıda Fatura uygulamasına siber saldırı gerçekleşti

Ekonomi Manşet

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