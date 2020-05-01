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İBB Halk Ekmek Ramazan pidesini 1 liradan satacak

İBB Halk Ekmek Ramazan pidesini 1 liradan satacak
01.05.2020 16:54 | Son Güncelleme: 01.05.2020 16:54

İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketi Halk Ekmek tarafından üretimine başlanan Ramazan pidesinin fiyatı 1 lira olacak.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından Halk Ekmek'in Ramazan'da pide üretimine başladığını ve pidelerin 1 TL'den satışa sunulacağını duyurdu.

Ongun yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İstanbullulara en ucuz ve sağlıklı ekmeği sunan Halk Ekmek, Ramazan'da pide üretimine de başladı. Vatandaşlarımız 1 TL'den satışa sunulacak pideleri Halk Ekmek büfelerinden temin edebilirler"

İBB Halk Ekmek Ramazan pidesini 1 liradan satacak

FIRINLARDA 350 GRAM PİDE 3 LİRA

?İstanbul'da fırınlarda satılan pide, geçen yıl olduğu gibi 350 gramı 3 lira olarak tüketicilere ulaştırılıyor.

Ekonomi Manşet

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