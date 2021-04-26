İBB'den Kartal'da devam eden proje alanlarına ziyaret
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İBB'den Kartal'da devam eden proje alanlarına ziyaret

İBB'den Kartal'da devam eden proje alanlarına ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İBB (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay ve İBB ekipleri ile birlikte Kartal'da yapımı devam eden projeleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İBB (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay ve İBB ekipleri ile birlikte Kartal'da yapımı devam eden projeleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ziyaretleri kapsamında Atatürk Parkı, Soğanlık Camii ve Meydanı projelerini gezen Başkan Yüksel, Genel Sekreter Yardımcısı Alpay ve beraberlerindeki ekip, çalışmalarda gelinen son nokta hakkında teknik personelden bilgi aldı.

Başkan Gökhan Yüksel ile İBB Genel Sekreteri Gürkan Alpay, Kartal'da yapımı devam eden ve kısa süre içerisinde hayata geçirilecek olan yeni sosyal, kültürel ve spor tesislerinin proje alanlarını yerinde inceledi. Ziyarette Başkan Yüksel ile Genel Sekreter Alpay'ın yanı sıra; İBB Danışmanı Tonguç Çoban, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı Daire Başkanı Seyfüllah Demirel, İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, teknik personel ile İBB ekipleri hazır bulundu.

Ziyaret hakkında konuşan Başkan Gökhan Yüksel, "İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Alpay ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle birlikte Atatürk Parkı, Soğanlık Camii ve meydanı için yürütülen çalışmalarımızı ziyaret ederek yerinde incelemeler yaptık ve bilgi alışverişinde bulunduk" dedi. - İSTANBUL

İBB'den Kartal'da devam eden proje alanlarına ziyaret
İBB'den Kartal'da devam eden proje alanlarına ziyaret
İBB'den Kartal'da devam eden proje alanlarına ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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