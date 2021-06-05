İBB, "1 kilo baklavaya 392 TL verildi" iddialarını belgeyle yalanladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden "1 kilogram baklavaya 392 TL verildi" iddialarına yanıt geldi. Baklavanın alındığı tatlı firmasından yapılan imzalı-kaşeli açıklamayı sosyal medyadan paylaşan İBB, iddiaları yalandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yayımladığı faaliyet raporu sonrasında başlayan tartışmalar durmak bilmiyor. Faaliyet raporunda yer aldığı belirtilen ve AK Parti grubunun sert bir dille eleştirdiği '1 kg baklavaya 392 TL verildi' iddialarına İBB'den yalanlama geldi. İBB Haber tarafından baklavanın alındığı şirkete ait olan fatura paylaşıldı.

Yapılan paylaşımda "İBB'ye kilosu 392 TL'den 1 kilo baklava alındı", iddialarına ilişkin tatlı firmasından yapılan imzalı-kaşeli açıklamayı yayınlıyoruz" ifadeleri yer aldı.