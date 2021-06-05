İBB, "1 kilo baklavaya 392 TL verildi" iddialarını belgeyle yalanladı
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İBB, "1 kilo baklavaya 392 TL verildi" iddialarını belgeyle yalanladı

Haberler.com / Bilal Çığrım - Haberler | Ekonomi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden "1 kilogram baklavaya 392 TL verildi" iddialarına yanıt geldi. Baklavanın alındığı tatlı firmasından yapılan imzalı-kaşeli açıklamayı sosyal medyadan paylaşan İBB, iddiaları yalandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yayımladığı faaliyet raporu sonrasında başlayan tartışmalar durmak bilmiyor. Faaliyet raporunda yer aldığı belirtilen ve AK Parti grubunun sert bir dille eleştirdiği '1 kg baklavaya 392 TL verildi' iddialarına İBB'den yalanlama geldi. İBB Haber tarafından baklavanın alındığı şirkete ait olan fatura paylaşıldı.

İBB'den '392 TL'lik baklava yediler' iddialarına belgeli yanıt

Yapılan paylaşımda "İBB'ye kilosu 392 TL'den 1 kilo baklava alındı", iddialarına ilişkin tatlı firmasından yapılan imzalı-kaşeli açıklamayı yayınlıyoruz" ifadeleri yer aldı.

İBB'den '392 TL'lik baklava yediler' iddialarına belgeli yanıt

NE OLMUŞTU?

İBB'nin 2020 Yılı Denetim Komisyonu Raporu'na yansıyan 1 kilogram baklavanın 392 liraya alındığı iddiaları üzerine AK Parti grubu İBB yönetimini israfla suçlamış ve usulsüzlük yapıldığını dile getirmişlerdi. Uzun süre gündemden düşmeyen baklava konusuna AK Parti gençlik kolları üyeleri de sessiz kalmamıştı. Gençler, geçtiğimiz günlerde baklava alarak vatandaşlara dağıtmış ve "392'yi tatlı tatlı yediler" pankartı ile İBB'yi protesto etmişlerdi.

İBB, '1 kilo baklavaya 392 TL verildi' iddialarını belgeyle yalanladı
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Bilal Çığrım
Haberler.com
Haber Yorumları (1)
YASİN DEĞİRMENCİ: Faturayı yeniden istedikleri gibi kestirmişler KENDİLERİNİ İNANDIRIRLAR
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