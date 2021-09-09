İBB burs başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? 2021-2022 İBB burs başvuru şartları nelerdir?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite öğrencilerine sağladığı burs olanağı, üniversite yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra gündeme geldi. Peki, İBB burs başvurusu 2021 - 2022 ne zaman? İBB bursu ne kadar, şartları nelerdir? İBB burs başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? 2021-2022 İBB burs başvuru şartları nelerdir?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite öğrencilerine sağladığı burs olanağı, üniversite yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra gündeme geldi. Peki, İBB burs başvurusu 2021 - 2022 ne zaman? İBB bursu ne kadar, şartları nelerdir? İBB burs başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? 2021-2022 İBB burs başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar haberimizde...

İBB BURS BAŞVURUSU 2021 NE ZAMAN?

2021-2022 Eğitim yılı için İBB burs başvuruları henüz başlamadı. Konuya ilişkin duyuru yayımlandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

İBB BURSU GEÇEN YIL NE KADARDI?

Öğrenci başı yıllık 3 bin 200 TL olarak belirlenen burs 3'e bölündü ve öğrencilere 3 farklı ay içinde verildi.

İBB BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

T.C. vatandaşı olmak

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi

Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf/Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak

Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

KİMLER BAŞVURU YAPAMAZ?

Başvuru Yapamayacak Öğrenciler

Açık öğretimde okuyanlar

Uzaktan öğretim görenler

Ücretli değişim programında bulunanlar

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Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri

İSTENİLECEK BELGELER

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Sabıka kaydı/ Disiplin cezası almadığına dair belge

Vukuatlı Nüfus kayıt örneği

Öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript

Bursluluk belgesi

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Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi

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Kayıt donduran kardeşler değerlendirmeye alınmaz.

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