ŞANLIURFA (İHA) - Hz. Mevlana Şanlıurfa'da anıldı

ŞANLIURFA - Mevlana'nın 748'inci vuslat yıldönümü etkinlikleri kapsamında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Şeb-i Arus programı düzenledi.

Mevlana, 748'inci vuslat yıl dönümünde, Şanlıurfa'da düzenlenen programlarla anıldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Şeb-i Arus programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda düzenlenen programa Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Vali Yardımcısı Yakup Kılıç ile vatandaşlar katıldı.

Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan ve Mevlana Celaleddin-i Rümi Hazretleri'nin hayatının anlatıldığı programda, Urfa Ahengi Müzik Topluluğu tasavvuf konseri düzenledi. Ellerin semaya açıldığı gecede semazenler aşk ile döndü.

Program, Yazar Sinan Yağmur'un, Hz. Mevlana'nın hayatını anlattığı söyleşi ile son buldu.

"Anadolu'nun bugün Mevlana'ya her zamankinden daha fazla ihtiyacı var"

Bu tür programları devam ettireceklerini söyleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Mevlana'nın büyüklüğünü şöyle anlayabiliriz. Bundan 800-900 sene önce yaşamış bir insanı burada onun sevgisi ile dolu bir insan anlatıyor. Aradan 900 yıla yakın bir zaman geçmesine rağmen salon duyguyla doluyor, duyguyla taşıyor. Aslında Anadolu'nun bugün Mevlana'ya her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bu tür programları devam ettireceğiz" diye konuştu.

Vali Yardımcısı Yakup Kılıç ise düzenlenen etkinlikten dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür etti.