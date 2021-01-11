Hyundai ve Apple ortaklığı elektrikli araç üretimine 2024 yılında başlayacak
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Hyundai ve Apple ortaklığı elektrikli araç üretimine 2024 yılında başlayacak

11.01.2021 09:48 | Son Güncelleme: 11.01.2021 10:00

Hyundai Motor ve Apple, elektrikli araç üretiminde ortaklık yapacaklar. İki firmanın iş birliği ile geliştirilecek araçların üretimine 2024 yılında başlanacak.

Korea IT News'un haberine göre Hyundai Motor ve Apple, sürücüsüz elektrikli araç üretimi konusunda bir ortaklık anlaşması imzalama yolundalar.

ÜRETİM 2024'TE BAŞLAYACAK

Habere göre, Hyundai Motor ve Apple iş birliği ile geliştirilecek sürücüsüz elektrikli araçların üretimine 2024 yılında ABD'de başlanacak.

2024'TE 100 BİN ARAÇ ÜRETİLECEK

Üretimin KIA Motors'un Georgia'daki fabrikasında veya ABD'de kurulacak yeni bir tesiste yapılması değerlendiriliyor. Korea IT News'un konuştuğu kaynaklara göre üretilecek aracın "beta versiyonu" gelecek yıl hazır olacak ve 2024'te 100 bin araç üretilecek.

Hyundai ve Apple ortaklığı elektrikli araç üretimine 2024 yılında başlayacak
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