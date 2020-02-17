Hüseyin Çimşir: "Önemli olan lider bitirmek"
Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenerek liderliğe yükselen Trabzonspor'un teknik direktörü Hüseyin Çimşir, sezon sonunu lider bitirmenin önemli olduğunu söyledi.
17.02.2020 10:20 | Son Güncelleme: 17.02.2020 10:20
Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenerek liderliğe yükselen Trabzonspor'un teknik direktörü Hüseyin Çimşir, sezon sonunu lider bitirmenin önemli olduğunu söyledi.
Kaynak: Dugout
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