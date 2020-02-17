Haberler » Spor » Hüseyin Çimşir: "Önemli olan lider bitirmek" - Spor

Hüseyin Çimşir: "Önemli olan lider bitirmek"

Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenerek liderliğe yükselen Trabzonspor'un teknik direktörü Hüseyin Çimşir, sezon sonunu lider bitirmenin önemli olduğunu söyledi.

17.02.2020 10:20 | Son Güncelleme: 17.02.2020 10:20

Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Demir Grup 'u 2-1 yenerek liderliğe yükselen 'un teknik direktörü Hüseyin Çimşir, sezon sonunu lider bitirmenin önemli olduğunu söyledi.

Kaynak: Dugout

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler