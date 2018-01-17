Hummel Türkiye'de 1 Milyar TL Ciro Hedefliyor

'DÜNYAYI spor değiştirecek' sloganıyla yola çıkan spor giyim markası Hummel, 2017 yılında Türkiye'de 45, yurt dışında 10 yeni mağaza açtı. Türkiye pazarına 2010 yılında giren Hummel'ın, yüzüncü yılına denk gelen 2023 hedefi ise Türkiye'de 1 milyar TL ciro.

Danimarka menşeli Hummel International, Asya, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika'yı içeren bölgedeki perakende yapılanmasının yönetimini Türkiye Hummel Merkezi'ne bıraktı. Hummel International'ın Türkiye'ye güvendiğine dikkat çeken Türkiye CEO'su Zeynel Akbulut, "Biz, 15 Temmuz sonrası 18 Temmuz'da yabancı ortaklarımızla birlikte bu bir kriz değil fırsat dedik. Türkiye'de 45 yeni mağaza açtık. Ortaklarımız da 15 Temmuz sonrası Türkiye'ye ekonomik destek sağladı ve yatırım yaptılar" dedi.

"YÜZDE 50'Sİ İHRACATA DAYALI OLACAK"

1923'te kurulan Hummel'ın, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla yaşıt olduğuna dikkat çeken Zeynel Akbulut, yüzüncü yıl hedeflerini şöyle anlattı:

"Ortaklarım bana güvendiği için Afrika, Asya ve Avrupa kıtalarını Türkiye'ye bağladılar. 2023'e kadar minimum 1 milyar TL ciro hedefliyoruz. Bu 1 milyar TL'nin yüzde 50'si ihracata dayalı olacak. 2023'e kadar çok güzel yerlere geleceğiz. Yurtiçi ve yurtdışında minimum 500 mağazaya ulaşacağız."

"AVRUPA'DA 'MADE IN TURKEY' KALİTE DEMEK"

Türkiye'nin başarısının beklentilerinin çok üzerinde olduğunun altını çizen Hummel Global CEO'su Allan Vad Nielsen, "Başarı beklentinin çok çok üzerinde oldu. Başarının bu kadar hızlı gelmesinden dolayı buradaki yatırımlara daha da yüklendik. 15 Temmuz sonrası özellikle diğer ülkeler ve şirketler geri adım atarken biz Hummel olarak 'Türkiye'ye daha fazla nasıl yatırım yapabiliriz' bunu planladık. 1 milyar dolara kadar da yatırım yaptık" diye konuştu.

Danimarka ve Avrupa'da 'Made in Turkey'in karşılığının kalite olduğunu söyleyen Allan Vad Nielsen, "O yüzden çok önemli bir pozisyona sahip. Hummel'ın tüm ürünleri yüzde yüz Türkiye'de üretiliyor. Hummel bundan çok mutlu. Bizde hummel Türkiye'ye katkılarından ötürü teşekkür ediyoruz .

(-GÖRÜNTÜ)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Mağaza detayları

-Basın toplantısından detaylar

-Hummel Türkiye CEO'su Zeynel Akbulut'un röportajı

-Hummel Global CEO'su Allan Vad Nielsen röportajı

-Zeynel Akbulut ve Allan Vad Nielsen'ın el sıkışma detayları

DHA- Ekonomi - Türkiye- İstanbul/ Merkez - DHA - İstanbul