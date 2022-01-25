Hull City yeni teknik direktörü kim olacak? Hull City teknik direktörü mü değişti, yenisi kimdir? Hull City neden teknik direktör değiştirdi?
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City takımında teknik direktör Grant McCann ile yollar resmen ayrıldı. Bunun ardından futbol severler, Hull City yeni teknik direktörü kim olacak? Hull City teknik direktörü mü değişti, yenisi kimdir? Hull City neden teknik direktör değiştirdi? Hull City başına kim geçecek? Hull City yeni teknik direktörü Sergen Yalçın mı olacak? Hull City yeni teknik direktörü Türk mü olacak? İşte detaylar...
İngiltere Championship ekibi Hull City'de ilk kıyım gerçekleşti. Geçtiğimiz günlerde takımı resmen satın alan Acun Ilıcalı, teknik direktör Grant McCann'ın görevine son verdi. Peki, Hull City yeni teknik direktörü kim olacak? Hull City teknik direktörü mü değişti, yenisi kimdir? Hull City neden teknik direktör değiştirdi?
Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City'de ilk ayrılık gerçekleşti. Teknik direktör Grant McCann ile yollar resmen ayrıldı. Taraftarlar, peş peşe galibiyetler alan hocanın gönderilmesiyle şaşkında döndü.
İngiltere Championship ekibi Hull City'de ilk kıyım gerçekleşti. Geçtiğimiz günlerde takımı resmen satın alan Acun Ilıcalı, teknik direktör Grant McCann'ın görevine son verdi.
Teknik direktör McCann'in ani ayrılığı taraftarları ikiye böldü. Takımın yükselen grafiğinden sonra böyle bir karar alınması infial yarattı.
Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada alınan kararı çok net ifadelerle duyurdu. Ilıcalı kulüp sitesine yaptığı açıklamada, "Grant harika bir insan ama şimdi değişim zamanı. İki galibiyetten sonra zamanlamanın garip görünebileceğini anlıyorum ancak teknik direktör değiştirmek için yenilgiyi bekleseydim adil ve dürüst olmazdım. Şeffaf olmaya devam edeceğim. Yeni teknik direktörümüz yakın zamanda açıklanacak" dedi.
Buna göre yeni teknik direktörün yakında açıklanması bekleniyor. Hull City yeni teknik direktörü henüz açıklanmadı.
Bazı futbol severlerin Hull City'nin yeni teknik direktörü olarak Sergen Yalçın ile anlaşabileceği yönünde bazı tahminleri mevcut. Fakat konu hakkında henüz resmi bir açıklama yer almıyor.
Futbol yorumcusu, sunucu ve araştırmacı Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Şota Arveladze, Hull City ile sözleşme imzalamak için İngiltere'ye gitti.