İngiltere Championship ekibi Hull City'de ilk kıyım gerçekleşti. Geçtiğimiz günlerde takımı resmen satın alan Acun Ilıcalı, teknik direktör Grant McCann'ın görevine son verdi. Peki, Hull City yeni teknik direktörü kim olacak? Hull City teknik direktörü mü değişti, yenisi kimdir? Hull City neden teknik direktör değiştirdi?

HULL CİTY TEKNİK DİREKTÖRÜ İSTİFA MI ETTİ, NEDEN YOLLAR AYRILDI?

Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City'de ilk ayrılık gerçekleşti. Teknik direktör Grant McCann ile yollar resmen ayrıldı. Taraftarlar, peş peşe galibiyetler alan hocanın gönderilmesiyle şaşkında döndü.

İngiltere Championship ekibi Hull City'de ilk kıyım gerçekleşti. Geçtiğimiz günlerde takımı resmen satın alan Acun Ilıcalı, teknik direktör Grant McCann'ın görevine son verdi.

Teknik direktör McCann'in ani ayrılığı taraftarları ikiye böldü. Takımın yükselen grafiğinden sonra böyle bir karar alınması infial yarattı.

HULL CİTY YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLACAK, AÇIKLANDI MI?

Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada alınan kararı çok net ifadelerle duyurdu. Ilıcalı kulüp sitesine yaptığı açıklamada, "Grant harika bir insan ama şimdi değişim zamanı. İki galibiyetten sonra zamanlamanın garip görünebileceğini anlıyorum ancak teknik direktör değiştirmek için yenilgiyi bekleseydim adil ve dürüst olmazdım. Şeffaf olmaya devam edeceğim. Yeni teknik direktörümüz yakın zamanda açıklanacak" dedi.

Buna göre yeni teknik direktörün yakında açıklanması bekleniyor. Hull City yeni teknik direktörü henüz açıklanmadı.

HULL CİTY YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ SERGEN YALÇIN MI OLACAK?

Bazı futbol severlerin Hull City'nin yeni teknik direktörü olarak Sergen Yalçın ile anlaşabileceği yönünde bazı tahminleri mevcut. Fakat konu hakkında henüz resmi bir açıklama yer almıyor.

GÜNCELLEME

Futbol yorumcusu, sunucu ve araştırmacı Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Şota Arveladze, Hull City ile sözleşme imzalamak için İngiltere'ye gitti.

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