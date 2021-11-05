Hükümlüler, 16 bin dönüm alanda tarımsal üretime katkı sağlıyor

ADALET Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu bünyesinde aldıkları eğitimlerle çiftçilik öğrenen hükümlüler, 16 bin dönüm alanda yaptıkları tarımsal faaliyetlerle üretime destek sağlıyor.

Türkiye'nin çeşitli yerlerinde bulunan 92 açık ceza infaz kurumundaki hükümlüler ve tutuklular, tahıl, yem ve süs bitkileri, baklagiller, meyve, sebze yetiştiriciliği ile seracılık alanlarında üretim yaparak tarımsal faaliyete destek veriyor. 16 bin dönüm alanda gerçekleştirilen tarımsal üretimlerle bir yandan hükümlüler meslek edindirilip topluma kazandırılırken diğer yandan da ekonomiye katkı sağlanıyor.