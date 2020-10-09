Hükümetin ekonomi politikasını eleştiren Davutoğlu, piyasalara güven vermek için 4 unsur sıraladı

Hükümetin son ekonomik programını değerlendiren Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu, YEP'i sert sözlerle eleştirdi. "Milleti aptal yerine koyuyorlar. Geriye dönük perspektif ortaya koyuyorlar." diyen Davutoğlu, piyasalara güven vermek için 4 unsur sıraladı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ekonomi kurmaylarıyla birlikte kameraların karşısına geçerek Türkiye ekonomisini değerlendirdi. Partisinin, güçlü bir ekonomi kadrosuyla faaliyete başladığını söyleyen Davutoğlu, pandemi şartları ortaya çıktığı zaman hemen kapsamlı bir politika önerisi ortaya koyduklarını hatırlattı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kamuoyuna duyurduğu Yeni Ekonomik Programa değinen Davutoğlu, "Eskiden 'orta vadeli program' derdik. Bu politikalarla uzun dönem strateji arasındaki köprüydü. Piyasalara güven vermek için açıklanırdı. Esas olan güven vermekti. Bu çerçeve hiçbir güven unsuru taşımıyor. Her gün kur yeni rekorlar kırıyorsa bu, programın temel hedefinden saptığını ortaya koyuyor" dedi.

"PİYASA GÜVENİ İÇİN 4 UNSUR GEREKLİ"

Piyasalara güven vermek için 4 unsurun gerekli olması gerektiğine değinen Davutoğlu bu unsurları şu sözlerle açıkladı: