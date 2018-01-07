Hukuk firmalarında Bitcoin dönemi



BURSA - Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Bitcoin'e talep artıyor. Daha önce Bitcoin ile ödeme aldıklarını açıklayan firmalara hukuk büroları da eklendi. Bursa Barosu'na bağlı Avukat Ahmet Bayram, müvekkillerinin talebi üzerine birçok avukatın Bitcoin ile ödeme almaya başladığını söyledi.

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 'lale çılgınlığı' benzetmesi yaparak Bitcoin hakkında uyarıda bulunmasına rağmen birçok firma ve şirket Bitcoin ile ödeme almaya başladı. Son olarak hukuk firmaları da yurt dışında yaşayan müvekkillerinin talepleri doğrultusunda ödeme seçenekleri arasına Bitcoin'i de ekledi. Konuyla ilgili açıklama yapan Bursalı Avukat Ahmet Bayram, Bitcoin'in güvenli olduğunu ve yurt dışında yaşayanlar için daha rahat bir ödeme şekli olduğunu kaydetti.

Dünya üzerinde birçok kesim tarafından para mı yoksa mal varlığı mı olarak tartışılan Bitcoin'in Avrupa Adalet Divanı'nda para birimi olarak kabul edildiğini ifade eden Bayram, bu kararın ardından talebin de arttığını dile getirdi. Bayram, müvekkillerinden gelen talep üzerine bu sisteme geçtiklerini ifade ederek, "Günümüzde çoğu iş yerlerinde kullanılmaya başlanan Bitcoin ve bunun alt yapısını oluşturan Blockchain teknolojisi ile ilgili biz de müvekkillerimizin talebi ve teknolojiye ayak uydurma adına ödeme almaya karar verdik. Bu kararı almamızda müvekkillerimizin talebi etkili oldu. Sadece Bitcoin değil, Bitcoin benzeri yaklaşık bin 300 coin çeşidiyle ödeme alıyoruz. Yurt dışından bize para göndermek isteyen müvekkillerimiz çok yüksek havale ve EFT ücreti ödemek zorunda kalıyordu. Bu sistemi kullanmaya başladık. Çok güzel tepkiler ve geri dönüşler aldık. Kurmuş olduğumuz sistemle müvekkillerimiz bize buradan ödeme yapabiliyor ve biz de gerekli hizmeti veriyoruz. Bitcoin'in para veya mal olduğu yönünde çok sayıda soru gündeme geldi. Bu husus Avrupa Adalet Divanı'na soruldu ve Avrupa Adalet Divanı Bitcoin'in para birimi olduğunu kabul etti. Bu kararla birlikte talep de arttı. Türkiye'nin birçok şehrinde hukuk büroları Bitcoin ile ödeme almaya başladı. Özellikle yurt dışı çalışması yapan hukuk firmaları para transferlerini bu sistemle yapmaya başladı. Avukatlık sisteminde de bu yöntemin yavaş yavaş oturacağına ve birçok kişinin dosya masrafı ile ödemelerini bu şekilde yapmaya başlayacağını düşünüyorum" dedi.

Avukat Ahmet Bayram, Bitcoin'in para gönderen ve para alan kişiler arasındaki bağın takip edilememesi sebebi ile daha güvenli olduğunu kaydederek şu ifadeleri kullandı:

"Geleceğin para birimi olması yönünde çok büyük bir ışık görüyorum. Burada şöyle bir durum da mevcut; Bitcoin para transferi olduğu için gönderen ya da para transfer edilen kişiler arasındaki bağ takip edilemiyor. Bu da dolandırıcılar ya da silah tacirleri açısından yani illegal iş yapanlar tarafından takip edilemediği anlamına geliyor. Ben ülkelerin merkez bankalarının ilerleyen dönemlerde kendi para birimlerini üretip bir şekilde bu sisteme adapte olabileceklerine ve bu sistem üzerinden vergileme yapabileceklerine inanıyorum."