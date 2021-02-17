Huğlu'dan ABD'ye 11 milyon dolarlık av tüfeği ihracatı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Huğlu'dan ABD'ye 11 milyon dolarlık av tüfeği ihracatı

17.02.2021 11:09 | Son Güncelleme: 17.02.2021 11:09
Huğlu'dan ABD'ye 11 milyon dolarlık av tüfeği ihracatı

Türkiye'nin av tüfeği üretiminde önemli yeri olan Beyşehir'deki Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi, ABD'ye 11 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Türkiye'nin av tüfeği üretiminde önemli yeri olan Beyşehir'deki Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi, ABD'ye 11 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Huğlu ve Üzümlü mahallelerinde, yaklaşık bir asır önce evlerin altındaki atölyelerde başlayan tüfek yapımı, süreç içinde teknolojinin de etkisiyle gelişti.

Av tüfeği üretiminde merkez haline gelen 3 bin 600 nüfuslu Huğlu'da, mahallelinin bir araya gelerek kurduğu Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi, imalat, istihdam, ticaret ve ihracatta önemli konuma ulaştı.

Kooperatifin yanı sıra 10'un üzerinde şirket tarafından üretilen av tüfeklerinin ihracatı da her geçen yıl artıyor.

Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Naci Tanık, AA muhabirine, 1962'de kurulan kooperatifte 500'e yakın çalışanın olduğunu söyledi.

Mahalledeki fabrikada, çifte kırma, yarı otomatik, yivli av tüfeği, askeri keskin nişancı ve havalı av tüfeği üretiminin yapıldığını belirten Tanık, 2015'te yeni atılımlarla piyasada daha güçlü hale geldiklerini dile getirdi.

"ABD'ye ihracatta büyük artış yaşandı"

Tanık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sektöre etkisinin olumlu olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Pandemiden dolayı insanların doğaya gitmesi, ava gitme isteği silahlanmaya itti. ABD'ye ciddi anlamda ihracatımız var. Pandemi kaynaklı Avrupa'daki çoğu fabrikaların kapatılmasıyla da ABD'li ithalatçılar Türkiye'ye yöneldi. Şu anda yoğunluk sürüyor, fabrikamız tam kapasite çalışıyor. Mahalledeki tüm firmalar tam kapasite çalışıyor. Kooperatifimiz 2020'de ABD'ye 11 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Diğer ülkelerle ihracat 15 milyon dolara yaklaştı. ABD'ye ihracatta büyük artış yaşandı. 65 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bölgede diğer firmalarla Huğlu'nun yıllık ihracatı 50 milyon dolar."

Tanık, 2020 ihracat rakamlarının kendilerini sevindirdiğini, hedeflerinin, bu rakamları daha da artırmak olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Osman Kavala Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emel Sayın Buse Varol Oğuzhan Koç Hande Erçel
Spor Arda Turan Necip Uysal Nihat Özdemir Osman Özköylü Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kar Terör Beşiktaş Süleyman Soylu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Huğlu'dan ABD'ye 11 milyon dolarlık av tüfeği ihracatı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.2.2021 11:12:27. #1.15#
title