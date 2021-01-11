Huesca - Real Betis İspanya La Liga maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
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Huesca - Real Betis İspanya La Liga maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

11.01.2021 11:02 | Son Güncelleme: 11.01.2021 11:07
Huesca - Real Betis İspanya La Liga maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın en heyecanlı maçları bugün oynanıyor. Peki Huesca - Real Betis maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...

La Liga'da bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi Huesca - Real Betis maçıdır. Peki Huesca - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?

HUESCA - REAL BETİS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Huesca - Real Betis maçı 11 Ocak Pazartesi günü bu akşam saat 23:00 'da başlayacaktır.

HUESCA - REAL BETİS MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Huesca - Real Betis maçını Smart Spor HD Web , D-Smart 77 kanalından izleyebilirsiniz.

HUESCA - REAL BETİS MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, El Alcoraz Stadyumu, Huesca'da oynanacak.

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