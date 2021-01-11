Huesca - Real Betis İspanya La Liga maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
11.01.2021 11:02 | Son Güncelleme: 11.01.2021 11:07
La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın en heyecanlı maçları bugün oynanıyor. Peki Huesca - Real Betis maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...
La Liga'da bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi Huesca - Real Betis maçıdır. Peki Huesca - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?
HUESCA - REAL BETİS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Huesca - Real Betis maçı 11 Ocak Pazartesi günü bu akşam saat 23:00 'da başlayacaktır.
HUESCA - REAL BETİS MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Huesca - Real Betis maçını Smart Spor HD Web , D-Smart 77 kanalından izleyebilirsiniz.
HUESCA - REAL BETİS MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, El Alcoraz Stadyumu, Huesca'da oynanacak.