Hububat ve bakliyatta üretim artışı bekleniyor Toprak Mahsulleri Ofisi, nisan ve mayıs aylarında meteorolojik anlamda beklenmedik bir durum söz konusu olmazsa buğday, arpa ve kırmızı mercimek rekoltesinin geçen yıla göre daha yüksek olacağını öngördü.

Toprak Mahsulleri Ofisi, nisan ve mayıs aylarında meteorolojik anlamda beklenmedik bir durum söz konusu olmazsa buğday, arpa ve kırmızı mercimek rekoltesinin geçen yıla göre daha yüksek olacağını öngördü. Kaynak: Dunya.com