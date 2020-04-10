Hububat ve bakliyatta üretim artışı bekleniyor
Toprak Mahsulleri Ofisi, nisan ve mayıs aylarında meteorolojik anlamda beklenmedik bir durum söz konusu olmazsa buğday, arpa ve kırmızı mercimek rekoltesinin geçen yıla göre daha yüksek olacağını öngördü.
10.04.2020 13:22 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:22
Toprak Mahsulleri Ofisi, nisan ve mayıs aylarında meteorolojik anlamda beklenmedik bir durum söz konusu olmazsa buğday, arpa ve kırmızı mercimek rekoltesinin geçen yıla göre daha yüksek olacağını öngördü.
Kaynak: Dunya.com