Huawei ve Apple'ın işlemcilerini TSMC üretecek

Dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi olan TSMC, önde gelen akıllı telefon üreticileri için çeşitli parçalar üretiyor. Bu yüzden günümüz mobil cihaz sektöründe önemli bir konumda. Merkezi Tayvan'da bulunan şirket, ikinci nesil 7nm+ işlemciler için düğmeye bastığını resmi olarak duyurdu. EUV teknolojisini ilk kez uygulayacak olan TSMC, böylece Intel ve Samsung'un başlıca rakibi olmak için bir adım daha atmış oldu.

Gelen son haberlere göre şirket, Huawei ile çalışmaya devam edecek ve 7nm+ teknolojisini Mate 30'da bulunan Kirin 985 yonga setinde kullanacak. Bu arada Apple ile çalışmaya da devam eden TSMC, 7nm+ teknolojisiyle A13 SoC işlemci üreteceği de belirtiliyor. Yeni A13'lerin 2019 yılındaki iPhone'larda kullanılması planlanıyor.

ABD'NİN YASAKLAMALARI ŞİRKET İÇİN BAĞLAYICI DEĞİL

Son zamanlarda gündemden düşmeyen ABD ve Çin arasındaki ticari anlaşmazlıklara rağmen TSMC, Huawei ile çalışmaya devam edeceğini açıkça göstermiş oldu. Şirketin Tayvanlı olması sebebiyle Çin'in ekonomik kararları onları etkilemediği gibi aynı şekilde ABD'nin Huawei'e karşı olan yasaklamaları da şirket için pek bağlayıcı değil. İki süper güçle ayrı ayrı anlaşmaları olan şirket, yaşanan olaylardan bağımsız olarak hareket etmeye karar vermiş.

2020 YILINDA SERİ ÜRETİME GEÇECEK

TSMC, bazı gelecek planlarını da şimdiden açıkladı. EUV teknolojisine sahip 5 nm işlemcilerin deneme üretimlerine halihazırda başlayan şirket, 2020 yılının ilk çeyreğinde ise seri üretime geçecek. Üretilen ilk işlemciler ise aynı yılın Haziran aylarında piyasaya çıkacak. Bu arada Tayvan'daki Bilim ve Teknoloji Parkı'na eklenen yeni tesis, son gelişen üretim işlemleri için hazır hale getirildi. Eski Ar-Ge tesisi ise 3nm işlemcilerin üretimine hazırlanıyor.