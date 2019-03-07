Huawei, En Güçlü "1+1" Antenlerini Tanıttı

Huawei, Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC 2019) farklı senaryolarda tek bir pasif anten tarafından desteklenen tüm frekans bantları için maksimum konfigürasyona izin veren yüksek profilli antenlerini tanıttı.

Huawei açıklamasına göre şirket, Barselona'da düzenlenen MWC 2019'da en güçlü "1+1" antenlerinin yanı sıra, endüstrinin ilk 30 portlu anteninin, en küçük FDD 4T4R + TDD 8T8R birleştirilmiş anteninin ve ilk tam entegre geniş bantlı çok sektörlü antenlerinin tanıtımını gerçekleştirdi.

Organizasyon kapsamında tanıtımı yapılan ürünler, farklı senaryolarda tek bir pasif anten tarafından desteklenen tüm frekans bantları için maksimum konfigürasyona, 5G Massive MIMO konuşlandırması için yer ayırmaya ve anında 5G aktivasyonuna da izin veriyor.

Huawei, üç 5G anten platformu olan Münih platformu, Londra platformu ve Bangkok platformuna dayanarak, üç yüksek profilli anten ürününü piyasaya sürdü.



En küçük 30 portlu anten olan Münih platformu, 3 GHz bantlarda tam bant 4T4R dağıtımını ve her bir bandı kapsama alanında bağımsız ayarlamayı desteklerken, zengin spektrum kaynakları ve anten paylaşma senaryosuna sahip operatörler için de uygun bir çözüm olarak öne çıkıyor.



Sadece 1,5 metre uzunluğunda ve bir antenle FDD 4T4R ve TDD 8T8R dağıtımı destekleyen Londra platformu ise 5G aşırı yalın siteler inşa ediyor ve sıfır anten alanı ilavesi ile 5G evrimini gerçekleştirip hızlı 5G aktivasyonu sağlıyor.



İleri FDD kapasite genişletme çözümü için tasarlanmış olup site kapasitesini 2,5 katına kadar artıran Bangkok platformu ise esnek 4T4R 6-sektör ve 4T4R 3 sektör hibrit yapılandırmasını destekleyerek hem spektrum verimliliğini hem de site kaynak kullanımını en üst seviyeye çıkarıyor.



Açıklamaya göre, 2018'in başında Huawei, "5G'ye giden 1+1 anten" konseptini ilk öneren oldu ve 5G odaklı tam senaryo "1+1" anten çözümlerini yayınladı. Bu çözümler, yetersiz alan, yüksek TCO ve zor satın alma gibi 5G site evriminin problemlerini çözmeyi ve 5G ultra yalın site dağıtımını mümkün kılmayı amaçlıyor. Huawei bu gereksinimleri karşılamak için Ar-Ge'ye daha fazla yatırım yapıyor ve birçok lider teknoloji geliştirerek yeni ürünler uyguluyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Anten İş Birimi Başkanı Zhang Jiayi, konuya ilişkin şunlar kaydetti:



"5G site dağıtımının dar boğazı olan anten alanı sorununu iyi anlıyoruz. Bu nedenle Huawei, anten Ar-Ge'si ve inovasyon konusunda endüstri lideri '1+1' i sunmak için çaba göstermekten hiç kaçınmıyor. Böylece Huawei, 5G ultra yalın site dağıtımını sağlıyor ve operatörlerin 5G döneminde işletme başarısı elde etmelerine yardımcı oluyor."

Kaynak: AA