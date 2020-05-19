HTC'nin Airpods Benzeri Bluetooth Kulaklık Modeli Ortaya Çıktı HTC, Airpods benzeri yeni kablosuz kulaklık modeli ile piyasaya çıkmaya hazırlanıyor.

HTC, Airpods benzeri yeni kablosuz kulaklık modeli ile piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. Hemde Airpods'tan farklı bir renk seçeneği ile.

Son zamanlarda kablosuz ekipmanlar oldukça ün kazanır oldu. Tabi kulaklıklar daha da baskın bu konuda. Çünkü kablolu kulaklık kullanmak gerçekten Bluetooth'a göre daha zor ve kullanışsız. Tabi firmalar da kendi modellerini üretiyor. Bu konuda başarısıyla bilinen Apple, gerçekten piyasaya kaliteli ürünler çıkarıyor. Ancak renk seçeneği mevcut değil. HTC ise bu renksiz Airpods'lara rakip olmaya geliyor.

Elimize geçen resimlere göre HTC, Airpods'a çok benzeyen bir kablosuz kulaklık modeli ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Bu model Airpods'a benzese de, ondan daha uzun. Aynı zamanda renk olarak siyah tercih edilmiş. Yine siyah tercih edilmiş bir şarj ve saklama kutusu da paket içerisinde gelecek.

İsminin HTC U Ear olacağı tahmin edilen modelin tasarımı gerçekten ergonomik gözüküyor. Tabi siyah renkli olması Apple'a rakip olduğunu gösteriyor. Çünkü bu tasarıma sahip daha iyi bir siyah kulaklık modeli mevcut değil. Bakalım HTC bu modeli ne zaman tanıtacak. Asıl önemli konu ise ürünün fiyatı ne olacak.