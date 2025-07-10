HT Spor TÜRKSAT frekansı nedir?

HT Spor TÜRKSAT frekansı nedir?
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HT Spor, Can Holding bünyesinde yer alan spora yönelik bir kanalıdır. Genel yayın yönetmenliğini Ahmet Selim Kul yapmaktadır. Peki, HT Spor TÜRKSAT frekansı nedir?

HT Spor ilk olarak 9 Ağustos 2024'te yayına başlaması planlansa da, kanal 10 Eylül 2024'te yayın hayatına başlamıştır. 2024-25 sezonunun ikinci devresinde 2. Lig ve 3. Lig'in yayıncılığını yaptı. Peki, HT Spor TÜRKSAT frekansı nedir?

HT SPOR TÜRKSAT FREKANSI NEDİR?

HT Spor, Can Holding bünyesinde yer alan spora yönelik bir kanalıdır. Genel yayın yönetmenliğini Ahmet Selim Kul yapmaktadır. Kanal ilk olarak 9 Ağustos 2024'te yayına başlaması planlansa da, kanal 10 Eylül 2024'te yayın hayatına başlamıştır. 2024-25 sezonunun ikinci devresinde 2. Lig ve 3. Lig'in yayıncılığını yaptı.

HT Spor Radyo, 13 Ocak 2025 tarihinde yayına başlayan spor radyosudur. İstanbul'da FM 105.4 frekansından yayın yapmaktadır. Genel olarak HT Spor kanalıyla paralel olarak yayın yapmaktadır. HT Spor kanalını izleme imkanı olmayanlar için radyodan dinleme imkanı sunmaktadır.

HT Spor'u izleyebileceğiniz frekans ve platformlar!

Türksat 4A 11837 V 30000 2/3

Digitürk: 75. Kanal

D-Smart: 79. Kanal

Tivibu: 87. Kanal

Kablo TV: 227. Kanal

TV+ : 73. Kanal

HT Spor TÜRKSAT frekansı nedir?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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