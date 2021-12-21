Horoz alt yapıda uçuşa geçti

TFF Elit U19 Ligi, TFF 1. Lig Grubu 10'uncu haftasında kendi evinde Ümraniyespor'u, Mehmet Ali Ulaman, Kemal Çetinkaya ve Alaaddin Öner'in golleri ile 3-0 mağlup ederek puanını 18'e yükselten ve lider Altınordu'nun ardından averajla 2'nci sıraya yükselen Altaş Denizlispor'da büyük sevinç yaşanıyor.

Altaş Denizlispor Alt Yapı Koordinatörü Ali Yalçın, oynanan oyun ve gösterilen performanstan memnun olduklarını dile getirerek çocukların gelişiminin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Altay ile oynanan U16 maçında da net bir galibiyet aldıklarını dikkat çeken yeşil siyahlı takımın alt yapı koordinatörü Ali Yalçın "Çocuklarımız iki günde üç golle alınan iki galibiyet ile bizleri sevindirdiler. Çocuklarımızın geliştiklerini görmek, onların üstlerine koymaları bizleri mutlu ediyor. Üstüne bir de güzel skor da eklenince daha çok mutlu oluyoruz. Ben hocalarımı, futbolcu kardeşlerimi kutluyorum. İnşallah üst seviyeye doğru hızla ilerliyorlar. Aynı zamanda bugün liderlik maçı oynadık. Liderle aynı puana sahibiz" ifadelerini kullandı.

"Liderlik koltuğuna oturduk"

Takım Kaptanı Emre Yıldırım'da Ümraniye gibi güçlü bir takımı 3-0 yenmenin haklı gururu ve sevincini yaşadıklarını belirterek "Geçen hafta tatsız bir mağlubiyet aldık. Bu gün bunu telafi etmemiz gerekiyordu. Çok iyi mücadele ile net bir galibiyet alarak liderlik koltuğuna oturduk. Bu gün istediğimiz oyunu sahaya yansıttık. ve haklı bir galibiyet aldık. İnşallah bundan sonra daha iyi olarak liderlik koltuğunda kalıcı olmak istiyoruz"diye konuştu. - DENİZLİ