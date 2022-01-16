Horonu bıraktılar, dua ettiler

Düzce'de düzenlenen hamsi festivalinin son gününde horon tepen vatandaşlar, teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Ferhat Gedik ile kazada hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'a dua etmek için horona ara verdiler.

Düzce'de düzenlenen hamsi festivalinin son gününde horon tepen vatandaşlar, teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Ferhat Gedik ile kazada hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'a dua etmek için horona ara verdiler.

Düzce Trabzonsporlular Derneği tarafından organize edilen 2. Hamsi Festivali'nde şehit Eren Bülbül ve Astsubay Ferhat Gedik ile geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık unutulmadı. Festivalde kemençe ile horon tepilirken birden müzik kapatıldı ve horona ara verildi. Anons ile Trabzon'un Maçka ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Ferhat Gedik'in kahramanlıkları anlatıldı. Ardından

Eren Bülbül ve Astsubay Ferhat Gedik ile geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık için dua edildi. Dua sırasında sahneye de Eren Bülbül, Ferhat Gedik ve Ahmet Çalık'ın fotoğrafları yansıtıldı. Festivale katılan yüzlerce kişi ellerini semaya açarak "amin" dedi.

En çabuk hamsiyi yemek için yarıştılar

Düzce Trabzonsporlular Derneği tarafından organize edilen 2. Hamsi Festivali'nde ayrıca en çabuk hamsi yeme yarışması düzenlendi. 2 dakika içinde 61 hamsiden en çok yiyen kadın ve erkek yarışmacılara çeşitli hediyeler verildi. 3 gün süren festival düzenlenen etkinliklerle sona erdi. - DÜZCE