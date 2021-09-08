Horeca sektörünün büyük buluşması İstanbul'da başladı
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Horeca sektörünün büyük buluşması İstanbul'da başladı

Horeca sektörünün büyük buluşması İstanbul'da başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Avrasya'nın en büyük horeca sektörü buluşması "Hostech by TUSİD" Fuarı ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Avrasya'nın en büyük horeca sektörü buluşması "Hostech by TUSİD" Fuarı ziyaretçilerine kapılarını açtı. Fuar ilk günden yoğun ilgi gördü.

Avrasya Bölgesi'nin en büyük Horeca sektörü buluşması olan Uluslararası Otel, Restoran, Kafe, Pastane Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı - Hostech by TUSİD Fuarı'nın açılışı bugün gerçekleşti. 800'ün üzerinde markanın ürünlerini sergileyeceği fuarda 100 ülkeden 2 bini VIP olmak üzere, yaklaşık 80 bin kişi ağırlanacak. 24'üncü sektör buluşmasında da milyarlarca dolarlık ticaret hacmine şahitlik edecek olan fuar, 12 Eylül Pazar gününe kadar katılımcı ve ziyaretçilerine ev sahipliği yapacak. Fuarda yer alan renkli fırınlar dikkat çekerken, küçük ev aletleri stantları da yoğun ilgi gördü.

"Türkiye'de Şu an bizim tarafımızdan üretiliyor"

Renkli fırınlar hakkında bilgi veren Empero Mutfak Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Topuz, "Merkezi Konya'da bulunan 38 yıllık bir firmayız. Restoran ve otellerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak ürünler üretiyoruz. Onun haricinde Türkiye'nin ihracatına büyük katkıda bulunuyoruz ve çok büyük ihracatlar yapıyoruz. Bu fırınların en büyük özelliği şuan Türkiye'de bizim tarafımızdan üretiliyor olmasıdır. Tüm restoranların ve otellerin tercih ettiği bir üründür" dedi.

"Set üstü mikser ve blender şu an fuarda revaçta"

Fuardaki ürünlerden bahseden OMAKE Endüstriyel Mutfak A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Atiker ise, "Biz endüstriyel mutfak sektörüne yeni girmiş bir firmayız. Şu anki ürün yelpazemizden kısaca bahsedecek olursak, set üstü mikser ve blender şu an fuarda revaçta olan ürünler arasında. Türkiye'de ilk üreticisi konumuna sahibiz bu iki üründe. Diğer ürünlerde rakiplerimiz tabii ki var" diye konuştu. - İSTANBUL

Horeca sektörünün büyük buluşması İstanbul'da başladı
Horeca sektörünün büyük buluşması İstanbul'da başladı
Horeca sektörünün büyük buluşması İstanbul'da başladı
Horeca sektörünün büyük buluşması İstanbul'da başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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