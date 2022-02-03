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Horasan Belediye Gençlikspor'un hedefi 3. lig

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Horasan Belediye Gençlikspor'un hedefi 3. lig

Erzurum 1. Amatör Küme A grubunda namağlup liderliğini devam ettiren Horasan Belediye Gençlikspor, Erzurum Olimpik Adımlar Spor karşısında 8-0 gibi farklı galibiyet alarak hedefine bir adım daha yaklaştı.

ERZURUM (İHA) - Erzurum 1. Amatör Küme A grubunda namağlup liderliğini devam ettiren Horasan Belediye Gençlikspor, Erzurum Olimpik Adımlar Spor karşısında 8-0 gibi farklı galibiyet alarak hedefine bir adım daha yaklaştı.

Serkan Daş 1. Amatör Küme'nin namağlup lideri Horasan Belediye Gençlikspor yaptığı transferlerle de dikkatleri üzerine topluyor.

Kulüp Başkanı Yılmaz Yücel, kendi sahalarında oynadıkları Erzurum Olimpik Adımlar Spor müsabakasının ardından yaptığı açıklamada hedeflerinin 3. lig olduğunu söyledi.

Başkan Yılmaz Yücel, Horasanlı hemşerilerine takımlarına vermiş oldukları destekten dolayı da teşekkür etti. Hedeflerinin ilk önce Amatör Lig de Şampiyonluk, ardından 3. lig olduğunu belirten Horasan Belediye Gençlik Spor Kulübü Başkanı Yılmaz Yücel, Erzurum Amatör Liglerinde bugüne kadar gerçekleşmeyen transferleri de ilk kez kendilerinin gerçekleştirdiğini söyledi. Yücel, Dersimspor'dan Enes Aslan, Bursa Yenişehir Belediyespor'dan Mert Pamukkaya, Sinopspor'dan Atalay Demirbağ, Manisa Salihli Belediyespor'dan Erman Erten ve Afyon Sandıklıspor'dan Hasan Ünlü Yayla'yı renklerine kattıklarını duyurdu. - ERZURUM

Horasan Belediye Gençlikspor'un hedefi 3. lig

Horasan Belediye Gençlikspor'un hedefi 3. lig

İhlas Haber Ajansı - Spor

Erzurum, Spor, Haber

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