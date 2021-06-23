Hong Kong'da muhalif Apple Daily gazetesi cumartesiye kadar kapatılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hong Kong'da muhalif Apple Daily gazetesi cumartesiye kadar kapatılacak

Hong Kong'da muhalif Apple Daily gazetesi cumartesiye kadar kapatılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hong Kong'da demokrasi yanlısı medya patronu Jimmy Lai'nin kurucusu olduğu Apple Daily gazetesinin cumartesi gününe kadar kapatılacağı duyuruldu.

Hong Kong'da demokrasi yanlısı medya patronu Jimmy Lai'nin kurucusu olduğu Apple Daily gazetesinin cumartesi gününe kadar kapatılacağı duyuruldu.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde demokrasi yanlısı isimlere yönelik operasyonlar kapsamında 17 Haziran'da medya patronu Jimmy Lai'nin kurucusu olduğu muhalif Apple Daily gazetesine 500 polis memuru ile baskın yapılmıştı. Baskının ardından muhalif Apple Daily gazetesinin kapatılacağı açıklandı. Cezaevindeki Lai'ye ait olan Apple Daily gazetesinin yayımcısı Next Digital Şirketi'nden (0282.HK) yapılan açıklamada, Hong Kong'daki mevcut koşullar nedeniyle Apple Daily gazetesinin cumartesi gününe kadar kapatılacağı belirtildi. Gazetenin dijital versiyonuna da 26 Haziran Cumartesi günü saat 23.59'dan itibaren erişim sağlanamayacağı kaydedildi.

Lai'nin kurucusu olduğu muhalif Apple Daily gazetesinin ofisine 17 Haziran'da yerel saatle 07.30 sıralarında 500 polisle baskın düzenlenmiş ve ofisin tüm giriş-çıkışları kapatılmıştı. Operasyonun gazetenin "ulusal güvenlik yasasını ihlal ettiği" gerekçesiyle düzenlendiği belirtilmişti. Bazı bilgisayarlara el konulmuş, yazı işleri müdürü ve diğer 4 yönetici ise evlerinde gözaltına alınmıştı. Apple Daily ile bağlantılı Apple Daily Limited, Apple Daily Printing Limited ve AD internet Limited'e ait 2.32 milyon doların da dondurulduğu kaydedilmişti.

Apple Daily gazetesinin sahibi Jimmy Lai, Hong Kong'un demokrasi yanlısı hareketinin en önde gelen destekçilerinden biri. Aralık ayında hapse giren medya patronu, mayıs ayında 1 Ekim 2019'da düzenlenen izinsiz gösterideki rolü nedeniyle 14 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Lai'nin toplam 20 ay hapiste kalacağı belirtilmişti.

Ulusal güvenlik yasasının geçtiğimiz yıl yürürlüğe girmesinden bu yana çok sayıda tanınmış aktivist gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

-İHA-

Hong Kong'da muhalif Apple Daily gazetesi cumartesiye kadar kapatılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

'Komşularıma gidiyorum' diyerek evden çıkan iki çocuk annesi kadın sırra kadem bastı
"Komşularıma gidiyorum" diyerek evden çıkan iki çocuk annesi kadın sırra kadem bastı
'Komşularıma gidiyorum' diyerek evden çıkan iki çocuk annesi kadın sırra kadem bastı
"Komşularıma gidiyorum" diyerek evden çıkan iki çocuk annesi kadın sırra kadem bastı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Sedat Peker Boris Johnson Mustafa Şentop Vladimir Putin
Magazin Demet Akalın Acun Ilıcalı Merve Dizdar Şeyma Subaşı
Spor Ozan Tufan Burak Yılmaz Merih Demiral Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hong Kong'da muhalif Apple Daily gazetesi cumartesiye kadar kapatılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.6.2021 11:32:26. #1.16#

title