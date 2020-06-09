Siber saldırı nedeniyle üretimi durduran Honda Türkiye, yeniden faaliyetlerine başladı Siber saldırı nedeniyle Türkiye'de üretimi durduran Honda, bugün itibarıyla yeniden üretime başladı. Şirket şu an 2 vardiya olarak çalışmaya devam ediyor.

Honda Türkiye'nin, global operasyonlarda siber tehdit tespit edildikten sonra diğer ülkelerde olduğu gibi tedbir amacı ile durdurduğu üretim, bugün yeniden normal kapasitede planlı olarak başladı.

"ÜRETİM 2 VARDİYA OLARAK DEVAM ETMEKTEDİR"

Honda Türkiye'den yapılan açıklamada, Honda Motor Co tarafından siber saldırıya ilişkin yapılan açıklama sonrasında medyaya yansıyan haberler üzerine Honda Türkiye olarak bir bilgilendirme yapılma ihtiyacı doğduğu belirtildi.

Açıklamada, "Honda Türkiye, global operasyonlarda siber tehdit tespit edildikten sonra diğer ülkelerde olduğu gibi tüm operasyonlarını tedbir amacı ile durdurmuştur. Yalnızca 8 Haziran'da tedbiren durdurulan üretim, bugün yeniden normal kapasitede planlı olarak başlamıştır. Honda Türkiye'de üretim şu an 2 vardiya olarak devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA