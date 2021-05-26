Hollanda'nın EURO 2020 kadrosu belli oldu
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Hollanda'nın EURO 2020 kadrosu belli oldu

Hollanda'nın EURO 2020 kadrosu belli oldu
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya - Haberler | Spor

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek Hollanda Milli Takımı'nın kadrosu belli oldu.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek Hollanda Milli Takımı'nın kadrosu belli oldu.

Teknik direktör Frank de Boer tarafından belirlenen kadro, Hollanda Futbol Federasyonunun sosyal medya hesaplarından duyuruldu.

26 kişilik kadroda şu isimler bulunuyor:

Kaleci: Maarten Stekelenburg (Ajax), Jasper Cillessen (Valencia), Tim Krul (Norwich City)

Defans: Nathan Ake (Manchester City), Matthijs de Ligt (Juventus), Daley Blind (Ajax), Joel Veltman (Brighton), Jurrien Timber (Ajax), Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Denzel Dumfries (PSV), Stefan de Vrij (Inter), Owen Wijndal (AZ Alkmaar)

Orta saha: Frenkie de Jong (Barcelona), Ryan Gravenberch (Ajax), Georginio Wijnaldum (Liverpool), Donny van de Beek (Manchester United), Marten de Roon (Atalanta), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (AZ Alkmaar)

Forvet: Memphis Depay (Olympique Lyon), Luuk de Jong (Sevilla), Wout Weghorst (Wolfsburg), Quincy Promes (Spartak Moskova), Cody Gakpo (PSV), Donyell Malen (PSV), Steven Berghuis (Feyenoord).

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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