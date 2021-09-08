Hollanda hezimeti sonrası Burak Yılmaz'dan Ersin Düzen'e olay sözler: Önce içimizdekileri temizlemeliyiz
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hollanda hezimeti sonrası Burak Yılmaz'dan Ersin Düzen'e olay sözler: Önce içimizdekileri temizlemeliyiz

Hollanda hezimeti sonrası Burak Yılmaz'dan Ersin Düzen'e olay sözler: Önce içimizdekileri temizlemeliyiz
Haberler.com - Haberler | Spor

A Milli Takım'ın Hollanda hezimeti sonrası Burak Yılmaz'dan maçın devre arasında üstü kapalı şekilde Şenol Güneş'i istifaya davet eden Ersin Düzen'e tepki geldi. Milli futbolcu yaptığı açıklamada, "Önce kendi içimizdekileri temizlemeliyiz. İçimizde gibi görünüp terbiyesizce hareket yapanları temizlememiz lazım" dedi.

Türkiye, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu maçında Hollanda'ya 6-1 mağlup oldu. Ay-Yıldızlılar bu sonucun ardından grupta 3. sıraya yerleşti.

"Z RAPORU ALSAK MI ARTIK HOCAM!"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Burak Yılmaz, maçın devre arasında, "Şenol Güneş, Cebelitarık maçının ilk yarısındaki kötü oyun için "Rakibimiz Hollanda karşısında da iyi savunma yaptı. 41 dk gol yemediler" demişti. Cebelitarık kadar olamadık! A,B,C plan tutmadı, senin harf bitti. Z raporunu alsak mı artık hocam?!" paylaşımı yapan Ersin Düzen'e sert çıktı.

Burak Yılmaz'ın açıklamaları şöyle:

"NORVEÇ MAÇINA KONSANTRE OLMALIYIZ"

"Utanç verici bir gece. Ne diyeceğimizi bilmiyoruz. Arkadaşlarımız, teknik heyet, tüm Türkiye olarak çok üzgünüz. Herkesten özür dileriz. Arkadaşlarımız çok genç ve çok değerli. Böyle bir akşamda onları daha fazla yerin dibine vurmadan destek olmalıyız. Hollanda karşısında güçlü duramadık. Norveç maçına konsantre olmalıyız. Özür dileriz." dedi.

"BELKİ BEN İYİ BİR ABİ, İYİ BİR KAPTAN OLAMADIM"

Arkadaşlarımız çok genç. Böyle bir akşamda onları dibe vurmayalım, örnek olalım ve destek verelim. Bir bedel olacaktır, ağabeyleri olarak ben üstlenirim. Belki ben de iyi bir abi, iyi bir kaptan olamadım. Tek bir kişiye hesap kesemedik. İyi günde aileysek, kötü gündede aile olmak lazım.

"BİRİNİN ADAMI OLARAK AHKAM KESMEKLE OLMUYOR"

Önce kendi içimizdekileri temizlemeliyiz. İçimizde gibi görünüp terbiyesizce hareket yapanları temizlememiz lazım. Terbiyesizce tweet atanlara 'Dur' demeliyiz. Ne gerekiyorsa yaparım. Birinin adamı olarak ahkam kesmekle olmuyor. Hayatım boyunca ne Şenol'un, ne Ahmet'in, ne Mehmet'in adamı oldum. Ben bırakmam gerekiyorsa bırakırım. Daha top kaleye girmeden 'Şenol istifa' diyenler, tweet atanlar var. Hiç kimse onları insan yerine koymazken biz konuşurduk. Arkadan vururlar.

A Milli Takım'ı bozguna uğratan Depay'dan dalga geçer gibi sözler: Eğlendik
A Milli Takım'ı bozguna uğratan Depay'dan dalga geçer gibi sözler: Eğlendik
Tarihi hezimet! 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 6. maçında Türkiye, deplasmanda Hollanda'ya 6-1 yenildi
Tarihi hezimet! 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 6. maçında Türkiye, deplasmanda Hollanda'ya 6-1 yenildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Düm Tek Tek Derya Şensoy Defne Samyeli
Spor Ali Öztürk Fatih Terim Şenol Güneş Bülent Korkmaz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Hollanda hezimeti sonrası Burak Yılmaz'dan Ersin Düzen'e olay sözler: Önce içimizdekileri temizlemeliyiz - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 00:50:53. #1.16#

title