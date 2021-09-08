Hollanda hezimeti sonrası Burak Yılmaz'dan Ersin Düzen'e olay sözler: Önce içimizdekileri temizlemeliyiz

A Milli Takım'ın Hollanda hezimeti sonrası Burak Yılmaz'dan maçın devre arasında üstü kapalı şekilde Şenol Güneş'i istifaya davet eden Ersin Düzen'e tepki geldi. Milli futbolcu yaptığı açıklamada, "Önce kendi içimizdekileri temizlemeliyiz. İçimizde gibi görünüp terbiyesizce hareket yapanları temizlememiz lazım" dedi.

Türkiye, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu maçında Hollanda'ya 6-1 mağlup oldu. Ay-Yıldızlılar bu sonucun ardından grupta 3. sıraya yerleşti.

"Z RAPORU ALSAK MI ARTIK HOCAM!"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Burak Yılmaz, maçın devre arasında, "Şenol Güneş, Cebelitarık maçının ilk yarısındaki kötü oyun için "Rakibimiz Hollanda karşısında da iyi savunma yaptı. 41 dk gol yemediler" demişti. Cebelitarık kadar olamadık! A,B,C plan tutmadı, senin harf bitti. Z raporunu alsak mı artık hocam?!" paylaşımı yapan Ersin Düzen'e sert çıktı.

Burak Yılmaz'ın açıklamaları şöyle:

"NORVEÇ MAÇINA KONSANTRE OLMALIYIZ"

"Utanç verici bir gece. Ne diyeceğimizi bilmiyoruz. Arkadaşlarımız, teknik heyet, tüm Türkiye olarak çok üzgünüz. Herkesten özür dileriz. Arkadaşlarımız çok genç ve çok değerli. Böyle bir akşamda onları daha fazla yerin dibine vurmadan destek olmalıyız. Hollanda karşısında güçlü duramadık. Norveç maçına konsantre olmalıyız. Özür dileriz." dedi.

"BELKİ BEN İYİ BİR ABİ, İYİ BİR KAPTAN OLAMADIM"

Arkadaşlarımız çok genç. Böyle bir akşamda onları dibe vurmayalım, örnek olalım ve destek verelim. Bir bedel olacaktır, ağabeyleri olarak ben üstlenirim. Belki ben de iyi bir abi, iyi bir kaptan olamadım. Tek bir kişiye hesap kesemedik. İyi günde aileysek, kötü gündede aile olmak lazım.

"BİRİNİN ADAMI OLARAK AHKAM KESMEKLE OLMUYOR"

Önce kendi içimizdekileri temizlemeliyiz. İçimizde gibi görünüp terbiyesizce hareket yapanları temizlememiz lazım. Terbiyesizce tweet atanlara 'Dur' demeliyiz. Ne gerekiyorsa yaparım. Birinin adamı olarak ahkam kesmekle olmuyor. Hayatım boyunca ne Şenol'un, ne Ahmet'in, ne Mehmet'in adamı oldum. Ben bırakmam gerekiyorsa bırakırım. Daha top kaleye girmeden 'Şenol istifa' diyenler, tweet atanlar var. Hiç kimse onları insan yerine koymazken biz konuşurduk. Arkadan vururlar.