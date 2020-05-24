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Hollanda'daki dünyaca ünlü sanat oteli koronavirüs nedeniyle iflas etti

Hollanda'nın başkenti Amsterdam yakınlarındaki turistik kasaba Volendam'da bulunan ve koronavirüs salgınından ciddi biçimde etkilendiği belirtilen dünyaca ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander'in iflas ettiği açıklandı.

Hollanda'daki dünyaca ünlü sanat oteli koronavirüs nedeniyle iflas etti
24.05.2020 00:45 | Son Güncelleme: 24.05.2020 00:58

Koronavirüs salgının başlamasının ardından 21 Matt'ta kapatılan otel, internet sitesi üzerinden, "Konuklarımız ve çalışanlarımızın sağlığı açsısından otelin tamamen kapatılmasının şimdilik en iyisi olduğuna inanıyoruz" açıklamasını yapmıştı.

SANATÇILARIN BULUŞMA NOKTASI OLARAK BİLİNİYOR

BBC Türkçe'nin Hollanda medyasından aktardığına göre, Kuzey Hollanda Mahkemesi, Art Hotel Spaander'in iflas ettiğini açıkladı. Otel, 1881 yılında Hollandalı girişimci Leendert Spaander tarafından, tüm dünyadaki sanatçıları buluşma yeri olması amacıyla açıldı. Birçok sanatçı, konaklama faturlarını, yaptıkları resimlerle ödedi. Bu tablolar, yıllardır otelin duvarlarını süslüyor. Spaander, kızlarından üçünü, otelde çalışan sanatçılarla evlendirmişti.

ÜNLÜLERİN UĞRAK YERİ

Küçük bir balıkçı köyü olan Volendam'daki otel, yıllarca hem turistlerin hem de dünyaca ünlü isimlerin önemli uğrak yerlerinden biri oldu. Otelin ünlü müşterileri arasında ABD'li film yapımcısı Walt Disney, "First Lady" Eleanor Roosvelt, sinema sanatçıları Elizabeth Taylor, Kirk Douglas, besteci Maurice Ravel, Fransız ressam Pierre-Auguste Renoir ve boksör Muhammed Ali Clay de vardı.

Sahipleri, tarihi otelin geleceği konusunda henüz bir açıklama yapmadı.

Ekonomi Manşet

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