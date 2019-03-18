Hollanda'da Silahlı Saldırı
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Hollanda'da Silahlı Saldırı

Hollanda'nın Utrecht kentinde, bir kişinin tramvay durağı çevresinde açtığı ateşte, birçok kişinin vurularak yaralandığı belirtildi.

Hollanda'da Silahlı Saldırı

Hollanda'nın Utrecht kentinde, bir kişinin tramvay durağı çevresinde açtığı ateşte, birçok kişinin vurularak yaralandığı belirtildi.

Utrecht polisi, 24 Ekim Meydanı yakınlarında bulunan Oudenrijn Hastanesi civarında silahlı saldırının gerçekleştirildiğini, saldırı sebebiyle yaralıların olduğunu duyurdu.

Polis kaçan saldırının peşine düştü. Bölgeye terör uzmanı ekipler de yönlendirildi. Helikopterler de havadan takip yapıyor. Yaralılar ambulamslar ile hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: DHA
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