Hollanda'da ligler 1 Eylül'e kadar ertelendi Hollanda Başkanı Mark Rutte, Hollanda'da futbol liglerinin 1 Eylül'e kadar oynanmayacağını açıkladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok ülkede liglerin ne zaman başlayacağı merak konusu olurken, Hollanda'dan önemli bir açıklama geldi.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, ülkede liglerin eylül ayından önce başlamayacağını söyledi.

25. HAFTADA LİGLER ASKIYA ALINDI

Hollanda'da ligler 25. haftada virüs salgını nedeniyle askıya alınmıştı. Ligde Ajax 56 puanla birinci sırada yer alırken, AZ Alkmaar ikinci, Feyenoord ise 3. sırada bulunuyor.

UEFA LİGLERİN TAMAMLANMASINI İSTEMİŞTİ

UEFA bugün futbolun geleceği ile ilgili 55 ülke federasyonları temsilcileriyle videokonferans toplantısı yapmış ve liglerin oynanarak tamamlanması talebinde bulunmuştu.

FEDERASYON SEZONUN İPTALİNİ İSTİYOR

Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu (KNVB), yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle sezonun sona erdirilmesi için kulüplerle görüşüleceğini açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, ülkede salgın nedeniyle spor organizasyonlarının yasaklanmasının ardından 2019-2020 sezonuna devam edilmemesinin amaçlandığı belirtildi.