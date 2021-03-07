Holding yöneticisinden, şirketlere "üst düzey pozisyonlarda kadın istihdamı" tavsiyesi

Şahinler Holding İcra Kurulu Üyesi ve TİM Kadın Konseyi Üyesi Jale Tuncel, kadınların iş dünyasında özellikle üst yönetici oldukları zaman, çalıştıkları şirketlerin sürdürülebilirliğine büyük katkı sağladıklarını belirterek, şirketlere "Eğer şirketlerinizin gelecek nesillere aktarılmasını istiyorsanız, mutlaka kadın yöneticilerin olduğu üst yönetimler oluşturmaya başlayın." tavsiyesinde bulundu.

AA muhabirinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla iş hayatında kadının rolüne ilişkin sorularını yanıtlayan Tuncel, Şahinler Holding'in yaklaşık 10 bin çalışanı ile Türkiye'nin yanı sıra dünyada farklı ülkelerde firmaları ve üretim tesisi olan bir grup olduğunu ifade etti.

Sadece Türkiye'de değil, dünyanın bütün ülkelerinde kadının, kendi içinde yüklediği ve çevrenin kadına tanımladığı sorumlulukları yönetmek durumunda kaldığını belirten Tuncel, bunun üzerine bir de iş ve sivil toplum ile ilgili sorumluluklar yüklendiğinde kadının çalışması gereken zamanın ve verimli olma katsayısının normale göre çok arttığını ifade etti. Tuncel, bu nedenle de kadınların "5. derece" denilen liderlik vasfıyla alçakgönüllülük ve sabırla süreçleri ve işleri yönetmeleri gerektiğini vurguladı.

Tuncel, kadınların iş dünyasında özellikle üst yönetici oldukları zaman çalıştıkları şirketlerin sürdürülebilirliğine büyük katkı sağladıklarına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Risk iştahı ve riski yönetmek adına kadınlar erkeklere göre biraz farklı davranabiliyorlar. Yeni bir faaliyete geçmek veya yeni bir iş alanı açmak gibi verilecek kararları kadınlar biraz daha çok boyutlu olarak değerlendirebiliyorlar. Faaliyetlerin getirisinin geri dönüşüm oranları, riskin yönetilmesi, sürdürülebilirlik gibi pek çok alt argümanı kendi içerisinde değerlendirerek risk yönetimini bence erkeklere göre daha akıllıca yapıyorlar. Örneğin, dünyada üst yönetimlerinde kadınların olduğu şirketlerin sürdürülebilir ve daha uzun ömürlü olduklarını gördükleri için Almanya'da yönetim kurullarında kadın zorunluluğu ve kadın kotası zorunluluğu getirildi."

Üst yönetim pozisyonlarında sadece imza sorumluluğunu yerine getirmek için değil, aynı zamanda faaliyetlerin yürütülmesinde de kadının olması gerektiğinin altını çizen Tuncel, bunun, ülkenin kalkınmasına ve faaliyetlerine getirdiği kalitenin yanı sıra ülkenin gelişmişliğine de çok büyük etkisi olacağına inandığını söyledi.

Şirketlere kadın istihdamı konusunda çağrıda bulunan Tuncel, "Eğer şirketlerinizin gelecek nesillere aktarılmasını istiyorsanız, mutlaka kadın yöneticilerin olduğu üst yönetimler oluşturmaya başlayın. Yapılan araştırmalarda Türkiye'deki şirket ömürlerinin Almanya, Fransa, İngiltere gibi ülkelerle kıyaslandığında çok daha kısa olduğunu görüyoruz. Kadınların üst yönetimde yer alması uzun soluklu şirketler getirecek, daha köklü şirketlerimiz olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kadınların iş dünyasına katılımı

Aynı zamanda İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığını da yürüten Tuncel, Türkiye'de farkındalık oluşturulması ve kadınların iş hayatına katılması, girişimci, üst düzey yönetici olması, sivil toplum örgütlerinde faaliyet gösterebilmesi için yapılan çok çalışma olduğunun altını çizdi. Tuncel, "TİM Kadın Konseyi olarak ihracatı özendirmek ve farkındalığı artırmak için Türkiye'de sunulan fırsatları ve destekleri kadınlarla paylaşmak için çeşitli faaliyetler yürütüyoruz. Bunlardan faydalanarak sürece dahil olan kadın ihracatçıların ve müteşebbislerin olduğunu görüyoruz. Bu da bizi çok mutlu ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Şahinler Holding olarak kadın istihdamına oldukça önem verdiklerini belirten Tuncel, Modavizyon firmasının Trakya Bölgesi'nde en çok kadın istihdam eden şirket olduğuna dikkati çekti. Tuncel, "Bu bizim için çok gurur verici. Çünkü kadının ekonomik bağımsızlığını sağlaması, aile içindeki rolünün daha etkin hale gelmesi, çocuklarını daha farklı bir vizyonla geleceğe hazırlayabilmesi son derece önemli." dedi.

Kadın ihracatçıların gündeminde Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyum var

TİM Kadın Konseyinin projelerinden de bahseden Tuncel, gelecek dönemde özellikle çevre ile ilgili yapılması gereken çok iş olduğunu ifade ederek, artık Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında Türkiye'nin de uyum göstermesi gereken birçok regülasyon sürecine girildiğine dikkati çekti.

Şirketlerin bu anlamda operasyonlarında düzenleme yapması gerekeceğinin altını çizen Tuncel, Konsey olarak karbon ayak izi, sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi ile ilgili birçok projelerinin olduğunu belirtti.

Avrupa Birliği'nin IPA projelerinden yararlanmak için çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Tuncel, "TİM Kadın Konseyi olarak özellikle karbon ayak izi ile ilgili ve sıfır atık ile ilgili de projeler yürütüyoruz. Özellikle bu projelerin geliştirilmesinde kadınların emeği çok fazla." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şakir Aksu