Hokeyin sultanları Avrupa kupasına fırtına gibi başladı

21.02.2020 13:44 | Son Güncelleme: 21.02.2020 13:44

Geçtiğimiz hafta erkek takımı Avrupa Şampiyonu olan Polisgücüspor'un kadın hokeycileri de Avrupa şampiyonasına hızlı başladı. Hokeyin sultanları ilk maçında Hırvat ekibini 7-2 yenmeyi başardı.



Gaziantep Polisgücü'nün Sultanları Eurohockey Indoor Club Trophy 2020 Women'e Hırvatistan temsilcisi Hokey Klub Zelina karşısında sergilediği performansla hızlı başladı. Zelina karşısında ilk periyotu 1-0 önde tamamlayan hokeyin sultanları, ikinci periyotta karşılıklı atılan gollerle devreyi 2-1'lik skorla kapattı. Üçüncü periyotta oyunda hakimiyeti eline alan Polisgücüspor kadın takımı, farkı açarak 4-1'lik skoru son çeyreğe taşıdı. Son periyotta rakibinin direncini iyice kıran Türk hokeyciler, 3 gol daha atarken, kalesinde sadece 1 gol daha gördü. Son periyottaki gollerle farkın daha da açıldığı müsabaka 7-2'lik skorla tamamlandı.



Gaziantep Polisgücü'nün kadrosunda Elif Küpeli, Emine Çelik, Yeter Çelik, Sinem Alpakan, Perihan Küçükkoç, Meryem Oymak, Gamze Zor, Meltem Çelik ve Gamze Nur Özcan yer aldı.



Litvanya'da başlayan Eurohockey Indoor Club Trophy 2020 Women'de oynadıkları ilk maçta oyuncularının kendilerinden istediklerini sahaya yansıttıklarını ve haklı bir galibiyet elde ettiklerini söyleyen Gaziantep Polisgücü Teknik Direktörü Yusuf Kasım, bundan sonraki maçları da aynı tempoyla oynamak istediklerini belirtti.



Maçı tribünden izleyen Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan ise geçen hafta erkeklerde elde edilen Avrupa şampiyonluğunu sevincini bir kenara bırakarak bayanların başarısı adına Litvanya'da olduklarını söylerken, ilk maçta Zelina karşısında elde edilen farklı galibiyetten dolayı teknik ekip ve oyuncuları kutladı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA