Hokey: Kadınlar Açık Alan Süper Lig
Türkiye Hokey Federasyonunca Gaziantep'te düzenlenen 2020-2021 sezonu Kadınlar Açık Alan Süper Lig'inin üçüncü gün maçları tamamlandı.
Türkiye Hokey Federasyonunca Gaziantep'te düzenlenen 2020-2021 sezonu Kadınlar Açık Alan Süper Lig'inin üçüncü gün maçları tamamlandı.
Gaziantep Hokey Sahası'nda 8 takımın katıldığı ligin 3. gününde, 9 puanlı Gaziantep Polisgücü??????? liderliğini sürdürdü. 24 averaja sahip Gaziantep Polisgücü'nü aynı puana sahip 22 averajlı Alanya Yıldızlar Hokey takip etti.
Organizasyonun 3. günde oynanan maçın sonuçları şöyle:
Gaziantep Dorukspor-Nizip Halk Eğitim Merkezi: 4-1.
Gaziantep Polisgücü-Buca Halk Eğitim Merkezi: 4-0.
Alanya Yıldızlar Hokey-Ege Yıldızlar: 15-0.
Nizip Zeugma-Kahramanmaraş Hokey: 1-0.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar