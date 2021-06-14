Hokey: Kadınlar Açık Alan Süper Lig
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Hokey: Kadınlar Açık Alan Süper Lig

Hokey: Kadınlar Açık Alan Süper Lig
Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar - Haberler | Spor

Türkiye Hokey Federasyonunca Gaziantep'te düzenlenen 2020-2021 sezonu Kadınlar Açık Alan Süper Lig'inin üçüncü gün maçları tamamlandı.

Türkiye Hokey Federasyonunca Gaziantep'te düzenlenen 2020-2021 sezonu Kadınlar Açık Alan Süper Lig'inin üçüncü gün maçları tamamlandı.

Gaziantep Hokey Sahası'nda 8 takımın katıldığı ligin 3. gününde, 9 puanlı Gaziantep Polisgücü??????? liderliğini sürdürdü. 24 averaja sahip Gaziantep Polisgücü'nü aynı puana sahip 22 averajlı Alanya Yıldızlar Hokey takip etti.

Organizasyonun 3. günde oynanan maçın sonuçları şöyle:

Gaziantep Dorukspor-Nizip Halk Eğitim Merkezi: 4-1.

Gaziantep Polisgücü-Buca Halk Eğitim Merkezi: 4-0.

Alanya Yıldızlar Hokey-Ege Yıldızlar: 15-0.

Nizip Zeugma-Kahramanmaraş Hokey: 1-0.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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