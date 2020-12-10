Hoffenheim - KAA Gent Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Maç şifresiz mi yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi grupların 6. maçları bugün başlıyor. Birbirinden güzel maçlara sahne olacak Avrupa Ligi'nde bugün yapılacak maçların sonucunda üst tura çıkanlar belli olacak. Peki Hoffenheim - KAA Gent Avrupa Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Maç şifresiz mi?

Avrupa Ligi grup maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün 24 maç oynanacak. Harika karşılaşmalara sahne alacak maçlardan birisi de Hoffenheim - KAA Gent maçıdır. Peki Hoffenheim - KAA Gent maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda oynanacak? Tüm detaylar kısaca haberimizde.

HOFFENHEİM - KAA GENT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Hoffenheim - KAA Gent maçı 10 Aralık 2020 Perşembe günü (bu akşam) saat 23:00 'da başlayacaktır.

HOFFENHEİM - KAA GENT MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Hoffenheim - KAA Gent maçını Bein Sports beIN Connect Web kanalından izleyebilirsiniz.

HOFFENHEİM - KAA GENT MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Rhein-Neckar-Arena, Sinsheim'da oynanacak.