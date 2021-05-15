Hocalık kariyerinde ilk şampiyonluğunu yaşayan Sergen Yalçın, hüngür hüngür ağladı
Beşiktaş, Göztepe'yi deplasmanda 2-1 yendi; Süper Lig şampiyonluğunu elde etti. Teknik direktör Sergen Yalçın, Siyah Beyazlılar'da hem oyuncu hem de teknik direktör olarak şampiyonluğa ulaşan ilk isim oldu. Beşiktaş tarihine geçen Yalçın, maç sonrası gözyaşlarını tutamadı. Sergen Yalçın, duygularını anlatması istenirken, "Hayırlı olsun" demekle yetindi.
Siyah-Beyazlılar'ın hocası Sergen Yalçın, maç biter bitmez kulübede gözyaşlarına boğuldu. Yalçın, futbolculuğunda takımını şampiyonluğa taşıdığı gibi teknik adamlık kariyerinde de bunu başardı. Genç teknik adam ilk kez şampiyon oldu, sevinç gözyaşları yağmur oldu.
"HAYIRLI OLSUN"
Sergen Yalçın'a sıcağı sıcağına görüşleri soruldu ama konuşamadı. Yalçın, "Hayırlı olsun" demekle yetindi. Genç teknik adam futbolcularıyla şampiyonluğu doyasıya kutladı.