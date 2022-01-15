Hoca yeni Kanarya aynı! Fenerbahçe, Antalyaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı - Haberler Spor
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Hoca yeni Kanarya aynı! Fenerbahçe, Antalyaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı

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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal, ilk maçında galibiyetle tanışamadı. Sarı-Lacivertliler, Antalyaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe, 65 dakikalık bölümde şut girişiminde bulunmadı. 72'de Sosa serbest vuruştan perdeyi açtı. 81'de Doğukan, Antalyaspor'a eşitliği getirdi. Taraflar 1'er puanı bölüştü.

Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetimindeki ilk maçta Antalyaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Sonuçtan çok ortaya koyulan futbol taraftarını hayli sinirlendirdi. Sarı-Lacivertliler'in ilk isabetli şutu gol oldu.

Hoca yeni Kanarya aynı! Fenerbahçe, Antalyaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı

Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında 65 dakika boyunca herhangi bir şut girişiminde bulunmadı. Serdar Dursun'un savunmadan dönen topu ilk şut oldu.

Hoca yeni Kanarya aynı! Fenerbahçe, Antalyaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı

72'de Sosa'nın serbest vuruşta kullandığı topa savunma müdahale edemedi. Açısı kapanan kaleci, topu ağlarda gördü. Fenerbahçe, bu golle öne geçti.

Antalyaspor 81'de Doğukan'ın şık golüyle skoru eşitledi. Karşılaşma bu skorla tamamlandı. İsmail Kartal yönetiminde ilk maçına çıkan Fenerbahçe'nin hayli etkisiz görüntüsü taraftarları kızdırdı.

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Hoca yeni Kanarya aynı! Fenerbahçe puanı zor kurtardı

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