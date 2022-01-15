Hoca yeni Kanarya aynı! Fenerbahçe, Antalyaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı

Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetimindeki ilk maçta Antalyaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Sonuçtan çok ortaya koyulan futbol taraftarını hayli sinirlendirdi. Sarı-Lacivertliler'in ilk isabetli şutu gol oldu.

65 DAKİKA ŞUT YOK

Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında 65 dakika boyunca herhangi bir şut girişiminde bulunmadı. Serdar Dursun'un savunmadan dönen topu ilk şut oldu.

KALEYE YÖNELDİ

72'de Sosa'nın serbest vuruşta kullandığı topa savunma müdahale edemedi. Açısı kapanan kaleci, topu ağlarda gördü. Fenerbahçe, bu golle öne geçti.

ANTALYA'DAN JET YANIT

Antalyaspor 81'de Doğukan'ın şık golüyle skoru eşitledi. Karşılaşma bu skorla tamamlandı. İsmail Kartal yönetiminde ilk maçına çıkan Fenerbahçe'nin hayli etkisiz görüntüsü taraftarları kızdırdı.

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