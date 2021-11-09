Hoca arayan Fenerbahçe'den bomba hamle! Başkan Ali Koç, Alex'le görüştü
2-2 biten Kayseri maçından sonra Fenerbahçe yönetimi, statta Teknik Direktör Vitor Pereira'nın geleceğini tartıştı. Başkan Ali Koç'un bu toplantıdan sonra Alex de Souza ile görüştüğü belirtildi.
Fenerbahçe'de Vitor Pereira için ayrılık çanları çok sert çalıyor. Portekizli hocaya alternatif arayışları başladı. Başkan Ali Koç'un bazı temaslarda bulunduğu en dikkat çeken ismin sarı-lacivertlilerin efsane kaptanı Alex de Souza olduğu belirtildi.
2-2 biten Kayseri maçından sonra "Yönetim istifa" tezahüratları üzerine statta toplantı yapıldı. Vitor Pereira'nın alternatifi olarak gündeme Alex de Souza ismi geldi.
Sabah Gazetesi'nden Volkan Demir'in haberine göre Başkanın, "Derbiye kadar hoca bulamayız" dediği öğrenildi. Bu karar şaşkınlıkla karşılandı ancak kulislerde "Galatasaray maçı son bir şans. Derbide kayıp olursa Pereira'nın görevde kalma ihtimali sıfır" yorumları yapılıyor.
Başkan'ın zaman zaman iletişim kurduğu Alex'le yaptığı son görüşmede teknik direktörlük kariyeri ve gelecek planlarını sorduğu öğrenildi.
Ülkesi Brezilya'nın Sao Paulo B Takımı'nda hocalık görevini sürdüren 44 yaşındaki Alex'e şu an için resmi bir teklif yapılmadı.
Sizce #Beşiktaş, #Fenerbahçe ve #Galatasaray 'ın son dönemde aldığı mağlubiyetlerin nedeni nedir?— Haberler (@Haberler) November 9, 2021
#Fenerbahçe 'de Vitor Pereira'nın olası bir ayrılığının ardından kimi görmek istersiniz?— Haberler (@Haberler) November 8, 2021