Hobi için ektiği böğürtlen kazanç kapısı oldu
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Hobi için ektiği böğürtlen kazanç kapısı oldu

Hobi için ektiği böğürtlen kazanç kapısı oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, hobi olarak evinin bahçesine ektiği 2 kök kültür böğürtleni ile başladığı merakını işi haline getiren Ziraat Mühendisi İsmet Soytorun, şimdi 5 dekar alanda böğürtlen yetiştiriciliği yapıyor.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, hobi olarak evinin bahçesine ektiği 2 kök kültür böğürtleni ile başladığı merakını işi haline getiren Ziraat Mühendisi İsmet Soytorun, şimdi 5 dekar alanda böğürtlen yetiştiriciliği yapıyor. 2 ay süren hasat boyunca ise ekim yaptığı 5 dekarlık alandan 150 bin TL kar elde etmeyi hedefliyor.

Kadirli'nin Kümbet köyünde bulunan 5 dekarlık arazide kültür böğürtleni yetiştiriciliği yapan İsmet Soytorun, Çukurova'nın tarım ürünleri, mısır, buğday ve yer fıstığına alternatif tarım ürünü olarak böğürtleni seçti. Ekildikten sonra 2'nci yılında ürün veren böğürtlende bu yıl 5 dekarlık araziden 8 ton ürün beklediğini belirten Soytorun, böğürtlenin kilo fiyatının ise 20 TL'den alıcı bulacağını söyledi. Böğürtlenin bağışıklık sistemi dostu olduğunu belirten Soytorun, "Evimin bahçesine ektiğim böğürtlen ile bu işe başladım. Şu anda ise 5 dekarlık alanda kültür böğürtleni yetiştiriciliği yapıyorum. Bu yıl 5 dekar araziye ekim yaptım. Bu ürün böğürtlen ve ahududu melezi olan Boysenbery diye adlandırılan ürün. Dekar başına ortalama 1 buçuk 2 ton böğürtlen hasat ediyoruz. Böğürtlenin kilosunu 20 TL'den satıyoruz. Özellikle küçük ölçekli arazisi bulunan çiftçilerimiz, buğday mısır gibi ürünlerin yerine alternatif tarım ürünü olarak böğürtlen ekimi yapabilirler" dedi. - OSMANİYE

Hobi için ektiği böğürtlen kazanç kapısı oldu
Hobi için ektiği böğürtlen kazanç kapısı oldu
Hobi için ektiği böğürtlen kazanç kapısı oldu
Hobi için ektiği böğürtlen kazanç kapısı oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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