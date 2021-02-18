Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren kazası davasına devam edildi
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Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren kazası davasına devam edildi

18.02.2021 17:16 | Son Güncelleme: 18.02.2021 17:40
Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren kazası davasına devam edildi

Ankara'da 13 Aralık 2018'de, 3'ü makinist 9 kişinin hayatını kaybettiği, 107 kişinin yaralandığı Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasına ilişkin 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara'da 13 Aralık 2018'de, 3'ü makinist 9 kişinin hayatını kaybettiği, 107 kişinin yaralandığı Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasına ilişkin 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar ve bazı mağdurların yanı sıra sanık ve müdahil avukatları katıldı.

Sanık avukatlarının talebi üzerine önceki celse tanık olarak dinlenilmesine karar verilen TCDD Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Uygun, duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Kazanın meydana geldiği tarihte kimlerin çalıştığını hatırlamadığını söyleyen Uygun, sanık Emin Ercan Erbey'in avukatı Özay Arıkan'ın, "Hızlı tren projesi bitmeden yol neden işletmeye açıldı? Kazanın olduğu hatta gerekli risk analizleri yapıldı mı? Hatta mevzuatta belirtildiği kadar personel görevlendirildi mi, personele gerekli eğitimler verildi mi?" sorularına, "Cevap vermeyeceğim." karşılığını verdi.

Uygun, bazı soruları da "Bu sorulara daha önce cevap vermiştim." şeklinde yanıtladı.

Duruşmada hattın sinyalizasyon işlerini yapan firmada mühendis olarak çalışan Ahmet Emre Güven de tanık olarak beyanda bulundu.

Kaza olduğunda hatta test çalışmalarının sürdüğünü, hattın işletme tasarrufunun TCDD'de olduğunu söyleyen Güven, bir soru üzerine, sinyalizasyon ekipmanları ve testleri tamamlanmış hatta kaza olasılığının çok düşük olduğunu belirtti.

TCDD'de görevli Hasan Hüseyin Gülen'in de tanık olarak dinlenilmesinin ardından mahkeme, duruşmaya katılmayan diğer tanıkların bir sonraki celse hazır edilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Ankara'da 13 Aralık 2018'de meydana gelen ve 3'ü makinist 9 kişinin ölümü, 107 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kazanın ardından 10 şüpheli hakkında, "Birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan" 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özkan ARSLAN

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