Hizan'da üst üste korkutan deprem
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Hizan'da üst üste korkutan deprem

Hizan'da üst üste korkutan deprem
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bitlis'in Hizan ilçesinde 3.9 ve 4.1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Bitlis'in Hizan ilçesinde 3.9 ve 4.1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, merkez üssü Hizan ilçesinde saat 12.20'de 3.9, 12.39'da ise 4.1 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldiği belirtildi. İlk bilgilere göre can ve mal kaybına sebep olmayan depremlerden dolayı kısa süreli panik yaşandığı belirtildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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