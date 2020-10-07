Hız sınırını aştığı gerekçesiyle ceza kesilen sürücü, mahkemeye başvurarak cezayı iptal ettirdi

Sinop'ta yaşayan bir vatandaş, 50 km hızla geçmesi gereken yerden 56 km hızla geçtiği öne sürülerek kesilen 288 TL'lik cezaya itiraz etti. Mahkeme yüzde 10'luk yasal toleransla sınırın 55 km olduğunu ve 1 km'lik hız sınırının hata payı olabileceğini belirterek cezayı iptal etti.

Sinop'ta yaşayan inşaat mühendisi Özgür Bükcüoğlu'na 27 Nisan'da hız sınırına uymadığı gerekçesiyle 288 TL para cezası kesildi.

Milliyet'te yer alan habere göre, e-Devlet'te cezayı gören ve bir hafta sonra ceza tebligatını alan Bükcüoğlu, hız sınırına uyduğunu belirterek cezanın iptali için mahkemeye başvurdu. Geçtiğimiz haziran ayında Sinop Sulh Ceza Mahkemesi'ne itiraz dilekçesini sunan Bükcüoğlu, "'Karayollarında Hız' başlıklı kitapta karayollarındaki hız ölçüm cihazlarının 2-3km/sa hata payıyla ölçüm yaptıkları açıkça belirtilmektedir.İlgili karar tutanağında tespit edilen hızımın 56km/sa olduğu belirtilmektedir. Tutanakta belirtilen ihlal bölgesinde otomobiller için azami hız sınırının 50km/sa olduğu ve bölgede radarla hız kontrolü yapıldığına dair uyarı levhası yolun şehir içinde kalan kısmında olmasına rağmen önüne park eden araçlardan dolayı açıkça görülmemektedir" ifadelerini kullandı.

"HATA PAYI OLABİLİR"

21 Eylül'de kararını veren mahkeme cezanın iptaline karar verdi. Gerekçe olarak ise şu ifadelere yer verildi:

"Tüm dosya kapsamı incelendiğinde şehir yerleşim yeri içinde otomobiller için hız limiti 50 km olup yüzde 10 yasal tolarans ile 55 km olduğu, başvuranın hız miktarının ise 56 km/hız olmakla birlikte hız sınırı sadece 1 km/sa aştığı sabittir. Aradaki 1 km/sa hızın sürücü tarafından yol durumuna göre trafik akışına ayarlanmasının kolay olmadığı, hız göstergelerinde fark edilmeyecek kadar düşük bir değerde olduğu görülmektedir. Radar aracının kalibrasyonunun kontrolü olsa dahi 1-2 km/sa hata payının hava ve çevre koşullarına göre kabul sayılabileceği anlaşılmakla itiraz edenin itirazı yerinde görülerek usulsüz düzenlenen tutanağın iptaline ve para cezasının kaldırılmasına karar verildi."

"KURALA UYMASAM 90'LA GİDERDİM"

Kararı hakkaniyetli bulduğunu söyleyen Özgür Bükcüoğlu, "Kurala uymayı düşünen birine dijital ortamdaki 1 km/sa hata payından dolayı böyle bir cezanın yazılması hakkaniyetli olmazdı. Zaten kurala uymasam 50km/sa sınırlı bir yolda 90km/sa ile giderdim, 56 km/sa ile değil" dedi.