Hisarcık Belediyespor deplasmanda Muratlıspor'u 5-1 yendi - Haberler Spor
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Hisarcık Belediyespor deplasmanda Muratlıspor'u 5-1 yendi

Hisarcık Belediyespor deplasmanda Muratlıspor'u 5-1 yendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kütahya Cahit Özel Süper Amatör Ligde mücadele eden Hisarcık Belediyespor, deplasmanda Muratlıspor'u 5-1 yenerek ikinciliğe yükseldi.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Cahit Özel Süper Amatör Ligde mücadele eden Hisarcık Belediyespor, deplasmanda Muratlıspor'u 5-1 yenerek ikinciliğe yükseldi.

Hisarcık Belediyespor Süper Amatör Lig altıncı hafta maçında deplasmanda Muratlıspor ile karşılaştı. Baştan sona üstün götürdüğü maçı Ahmet Yavuz ve İsmail Öztürk'ün 2'şer, Tunahan Kılıç'ın 1 golüyle 5-1 kazanan Hisarcık Belediyespor 12 puana ulaşırken, 14 puanlı Akıncılarspor'un ardından ikinciliğe yerleşti.

Hisarcık Belediyespor Kütahya SAL liginde 6 maçta attığı 18 golle en fazla gol atan takım konumunda. - KÜTAHYA

Hisarcık Belediyespor deplasmanda Muratlıspor'u 5-1 yendi

Hisarcık Belediyespor deplasmanda Muratlıspor'u 5-1 yendi

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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