Hırvatistan kadın voleybol takımı kadrosu ve oyuncuları! 2021 Hırvatistan kadın voleybol oyuncuları isimleri nedir?
2021 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası başladı. Şuanda grup maçları tamamlandı ve son 16 turuna geçildi. Ülkemizin grupta rakipleri ise grupta Romanya, Ukrayna, İsveç, Finlandiya ve Hollanda olmuştu. Diğer gruplardan Hırvatistan da son 16 ya kaldı. Bunun ardından Hırvatistan kadın voleybol takımı oyuncuları kimlerdir, kadrosu nedir merak edildi. Peki, Hırvatistan voleybol takımı oyuncuları kimlerdir? Hangi oyuncu, boyu kaç, kilosu kaç, kaç yaşındadır? İşte bilgiler...
2021 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası grup maçları devam ederken son 16'da mücadele edecek olan Hırvatistan'ın oyuncuları araştırılıyor. Peki, Hırvatistan kadın voleybol takımı kadrosu ve oyuncuları kimlerdir? Hırvatistan bayan voleybol oyuncuları isimleri Hırvatistan milli takım kadın voleybol kadrosu kimlerden oluşuyor? İşte detaylar... Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.
HIRVATİSTAN KADIN VOLEYBOL TAKIMI KADROSU VE OYUNCULARI
Koç : Daniele SANTARELLI
- SAIN Rene : Libero : Boyu : 163
- STIMAC Lara : Pasör : Boyu : 180
- STRUNJAK Ema : Orta blokçu : Boyu : 186
- BUTIGAN Bozana : Orta bloker : Boyu : 189
- BOZICEVIC Nikolina : Libero : Boyu : 165
- PERIC Klara : Pasör : Boyu : 185
- FREUND Mirta : Orta bloker : Boyu : 193
- PAVICIC Katarina : Dış smaçör : Boyu : 180
- MLINAR Lucija : Dış smaçör : Boyu : 180
- IKIC Matea : Dış smaçör : Boyu : 185
- ?APIC Barbara : Karşısı : Boyu : 193
- DUMANCIC Beta : Orta bloker : Boyu : 190
- FABRIS Samanta : Karşı : Boyu : 190
- SAMADAN Martina : Orta blokçu : Boyu : 193
- MIHALJEVIC Andrea : Karşısı : Boyu : 182
- MILOS Laura : Dış smaçör : Boyu : 177
- DEAK Lea : Pasör : Boyu : 178
- CVETNIC Lea : Dış smaçör : Boyu : 184
- KLARIC Karla : Dış smaçör : Boyu : 190
- STIMAC Izabela : Libero : Boyu : 167
- KULIC Dinka : Karşısı : Boyu : 188
- ANTUNOVIC Karla : Pasör : Boyu : 180
- POPIC Astrid : Orta blokçu : Boyu : 187
- JAKSETİK Vedrana : Pasör : Boyu : 183