Hırvatistan-İspanya maçını Cüneyt Çakır yönetecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hırvatistan-İspanya maçını Cüneyt Çakır yönetecek

Hırvatistan-İspanya maçını Cüneyt Çakır yönetecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

FIFA Kokartlı Hakem Cüneyt Çakır, EURO 2020 Son 16 Turu'nda oynanacak olan Hırvatistan-İspanya karşılaşmasında düdük çalacak.

FIFA Kokartlı Hakem Cüneyt Çakır, EURO 2020 Son 16 Turu'nda oynanacak olan Hırvatistan-İspanya karşılaşmasında düdük çalacak.

EURO 2020'de görev alan FIFA Kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Son 16 Turu'nun önemli maçlarından Hırvatistan-İspanya karşılaşmasını yönetecek. 28 Haziran Pazartesi günü Danimarka'nın Başkenti Kopenhag'daki Parken Stadı'nda oynanacak olan mücadele TSİ 19.00'da başlayacak. Cüneyt Çakır'ın bu maçta yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise İsveç Futbol Federasyonu'ndan Andreas Ekberg olacak. Hırvatistan-İspanya karşılaşmasında Bastian Dankert (Almanya) VAR, Christian Dingert (Almanya) AVAR1, Christian Gittelmann (Almanya) AVAR2 ve Pawel Gil (Polonya) AVAR3 olarak görev yapacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar İlham Aliyev Fahrettin Koca Mehmet Özhaseki
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Merve Dizdar Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Burak Elmas Aziz Yıldırım Merih Demiral Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hırvatistan-İspanya maçını Cüneyt Çakır yönetecek - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.6.2021 12:27:46. #1.14#

title