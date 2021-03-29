Luka Modric'ten yıllar sonra gelen çarpıcı itiraf: Türkleri unutamıyorum

Dünyaca ünlü yıldız Luka Modric, Hırvatistan Milli Takım formasını 135 kez terleterek rekor kırdı ve Darijo Srna'yı geride bıraktı. Modric bu başarısının ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Kariyerinde kendisini en çok etkileyen anın EURO 2008'de Türkiye'ye karşı aldıkları mağlubiyet olduğunu söyleyen yıldız futbolcu, "Tüm kariyerimde beni çok etkileyen bir an var. Bu forma altında geçirdiğim en zor an EURO 2008'de Türkiye'ye karşı Viyana'da aldığımız mağlubiyetti" dedi.

Real Madrid'in Hırvat yıldızı Luka Modric, milli takım formasını 135 kez terleterek rekor kırmasının ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu kariyerinde kendisi en çok etkileyen anın EURO 2008'de Türkiye'ye karşı aldıkları mağlubiyet olduğunu söyledi.

Luka Modric'in basın toplantısında yaptığı açıklamaların bir kısmı şöyle:

"REAL MADRİD'DE BİTİRMEK İSTİYORUM"

"Futboldan keyif alıyorum ve eğleniyorum. Ne zaman bırakacağımı göreceğiz. Şu an bırakmak için bir nedenim yok. Kariyerimi Real Madrid'de bitirmek istiyorum. Bunu başarabilen çok az oyuncu var. Ancak, şimdiden tahmin etmek çok güç."

"TERSİNİ İSPAT ETMEK İÇİN DAHA ÇOK MOTİVE OLDUM"

"Kendim için bir önyargım yoktu. Çocukluğumdan beri futbol oynuyorum ve hakkımda her zaman önyargılar ve şüpheler olmuştu. Bu benim için bir problem olmadı. Beni değiştirmedi. Hakkımda olumsuz konuşan insanlara tersini ispat etmek için daha da motive olduğum çoktur."

MODRIC'İN EN İYİLERİ

"Hırvatistan'da oynadığım en iyi kaleci Subasic'ti. Çok iyi kaleciydi. Ayrıca ayakları da iyiydi. Savunmacı olarak Vedran Corluka'yı söyleyebilirim. Orta sahada Mateo Kovacic olur. Forvette de Dudu."

"TÜRKİYE YENİLGİSİ BİZİ SERT VURDU"

"Tüm kariyerimde beni çok etkileyen bir an var. Bu forma altında geçirdiğim en zor an EURO 2008'de Türkiye'ye karşı Viyana'da aldığımız mağlubiyetti. O yenilgi bizi sert vurdu. Çok zordu. Soyunma odasındaki halimizi düşünebilirsiniz. Çok zordu çok. Sonrasında ne yaparsak yapalım, ne kadar başarılı olursak olalım. Aklımın bir ucunda hep o yenilgi var."