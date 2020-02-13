Hırsızlar, Daniel Alves'in arabasını otoparktan çaldı
Avrupa futbolu ve Brezilya Milli Takımı'nın efsane isimlerinden Daniel Alves'in otomobili kariyerini sürdürdüğü Sao Paolo'daki bir otoparktan çalındı.
Kariyerine ülkesinin Sao Paolo kulübünde devam eden 36 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Daniel Alves'in arabasının çalındığı açıklandı.
OTOPARK GÖREVLİLERİNİ TEHDİT ETTİLER
Ünlü futbolcunun lüks aracını Pinheiros mahallesinde bir otoparka kendisinin bıraktığını, burada yıldız ismi takip eden hırsızların Alves gittikten sonra arabayı çaldığı açıklandı. Olay sırasında Daniel Alves'in otoparkta olmadığı belirtilirken polisin raporunda hırsızlığın otopark görevlilerinin tehdit edilerek gerçekleştirildiği ifade edildi.
Kariyerinde Sevilla, Barça, Juventus ve PSG gibi dev kulüplerde forma giyen 36 yaşındaki sağ bek, 2020'de Paulista Ligi'nde oynadığı 5 maçta 2 gol atarak eski formundan hiçbir şey kaybetmediğini gösterdi.
Haber Videosu: Hırsızlar, Daniel Alves'in arabasını otoparktan çaldı
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gerçekten formundan hiç bir şey kaybetmemiş 5 maçta 2 gol vay beeeCevap Yaz Yayından Kaldır
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Arabanın Balkondan çalınacak hali yok yaCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır